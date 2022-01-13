美匯回落至94.7水平 道期偏軟
2022年01月13日 16:11
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美匯指數回落至94.76；港匯見7.7906；離岸人民幣(CNH)報6.3642；美元兌日圓報114.41；歐元企1.1475，英鎊處1.3739。金價報1,827美元。布油報83.53美元，紐油報82.47美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨跌33點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:30 美國去年12月生產物價指數（PPI）（按年）
●恒生指數全日收報24,429點，升27點或0.11%。國企指數收報8,602點，跌10點或0.12%；科技指數收報5,796點，跌103點或1.75%。主板成交1,363億港元。https://bit.ly/3FoDk40
-聯交所譴責國際天食及兩名前董事。
-雲頂香港不保證能履行到期債務責任，復牌曾瀉56%。
●滬綜指收跌42點，釀酒股領跌近4%，生物製藥股跌2.3%，飛機製造股跌2%，石油股偏軟。https://bit.ly/33yuunn
●中國經濟：
-再有內地港口城市發現Omicron病例，供應鏈面臨威脅。
●沙特主權基金擬再斥資780億元投資全球股市。
●美國最高收入職業係佢...平均年薪162萬元。
●印尼研對部分鎳產品徵收出口稅，延續保護資源策略。
●IDC：去年全球PC出貨量增近15%，聯想稱冠。
●中銀香港推「Phone 利是」大抽獎，現金獎賞8888元。
●全球風投融資去年達4.8萬億元，破紀錄。
●傳滙豐擬搬遷紐約總部，租用新摩天大廈。
●ACCA：85%會員料今年香港GDP現正增長，最壞時候或已過。
●IMF總裁：通脹非普遍現象，惟對美國帶來問題。
●美國疾控中心「推銷」，口罩之王N95售價喪飆。