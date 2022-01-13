美匯回落至94.7水平 道期偏軟

美匯指數回落至94.76；港匯見7.7906；離岸人民幣(CNH)報6.3642；美元兌日圓報114.41；歐元企1.1475，英鎊處1.3739。金價報1,827美元。布油報83.53美元，紐油報82.47美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨跌33點。

●市後關注點

21:30 美國當周首次申領失業救濟人數

21:30 美國去年12月生產物價指數（PPI）（按年）

-聯交所譴責國際天食及兩名前董事。

-雲頂香港不保證能履行到期債務責任，復牌曾瀉56%。

●中國經濟：

-再有內地港口城市發現Omicron病例，供應鏈面臨威脅。

●沙特主權基金擬再斥資780億元投資全球股市。

●美國最高收入職業係佢...平均年薪162萬元。

●印尼研對部分鎳產品徵收出口稅，延續保護資源策略。

●IDC：去年全球PC出貨量增近15%，聯想稱冠。

●中銀香港推「Phone 利是」大抽獎，現金獎賞8888元。

●全球風投融資去年達4.8萬億元，破紀錄。

●傳滙豐擬搬遷紐約總部，租用新摩天大廈。

●ACCA：85%會員料今年香港GDP現正增長，最壞時候或已過。

●IMF總裁：通脹非普遍現象，惟對美國帶來問題。

●美國疾控中心「推銷」，口罩之王N95售價喪飆。