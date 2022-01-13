【產經直播】港股有望延續升浪？
2022年01月13日 16:26
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港股周四(13日)反覆靠穩，高開159點見24,561點，就已經是全日高位，之後反覆回落，一度跌113點，不過最終又轉升，收報24,429點，升27點，後市仲有冇得繼續升？
雖然上日急升的科網股，今日(13日)就要抖抖，京東(09618)跌近4%，美團(03690)及騰訊(00700)則亦偏軟；不過，另邊廂，滙豐(00005)連升5日，友邦(01299)亦升逾1%，強勢股份係咪已經呼之欲出？
再有內房伸手向市場要錢，融創中國(01918)以先舊後新方式配售4.52億股，配售價每股10元，折讓一成半配股。股價即失守10元配股價，內房股都係眼看手勿動？
市場憂慮資源供應受疫情影響，倫敦期銅重上每噸一萬美元，帶動銅礦股齊齊向上，紫金礦業(02899)升2%連彈4日，資源股板塊今年可以睇高一線？
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