【產經直播】港股有望延續升浪？

港股周四(13日)反覆靠穩，高開159點見24,561點，就已經是全日高位，之後反覆回落，一度跌113點，不過最終又轉升，收報24,429點，升27點，後市仲有冇得繼續升？

《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道