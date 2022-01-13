恒地紅磡兩住宅項目獲批圓則　涉近40萬方呎樓面

其中黃埔街1至21號建築圖則，可建1幢22層商住大廈，並設4層平台及1層地庫，涉及總樓面約186,547方呎，其中156,955方呎，另約29,592方呎商用樓面。另一個為毗鄰的機利士南路2至28號及必嘉街76至78號地盤A，批建2幢22層高住宅物業，並設4層平台及兩層地庫，總樓面約211,712方呎，當中佔約176,659方呎為住宅樓面，其餘約35,054方呎為商用樓面。

另外，九龍倉集團(0004)於2020年底透過政府招標投得的山頂文輝道2至8號地皮，亦批建4幢11至12層住宅大廈，並設一層地庫，總樓面約259,320方呎。