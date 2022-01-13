城規會將審議5項私人住宅規劃申請　規劃署不予反對

發展商積極部署拓展旗下住宅項目，城市規劃委員會周五(14日)將審議5項私人住宅規劃申請，分布於西貢沙下、大嶼山愉景灣、東涌、元朗錦田及大坑，涉及單位量共2,026伙，規劃署全數不予反對。

資料顯示，發展商曾向城規會申請作洋房及分層住宅混合發展，包括72幢3層高洋房，以及14幢6至8層高分層大樓，提供771伙，惟2019年底被否決。其後發展商提出覆核，並將伙數下調至711伙，但亦在2020年再度遭拒，而今次提交的發展方案，單位數較對上一次被否決方案大增261伙或約36.7%。

該地皮位於愉景灣第6f區丈量約份第352約地段第385號餘段及增批部分(部分)，佔地約82,055方呎，被劃作其他指定用途註明「員工宿舍(5)」，要求改劃為住宅(丙類)12地帶，建2幢18層住宅大廈，住宅樓面約232,507方呎，平均每伙面積約484方呎。

另一宗將於明日闖關的住宅申請，為東涌西部第48區一幅位於逸東邨對面住宅用地，佔地約58,127方呎，要求興建2幢13層高住宅大樓，另設1座會所，總樓面約116,253方呎，提供187伙，平均面積約622方呎。

餘下一項為港島區住宅項目，中洲控股的港島大坑道4、4A、4B及4C號地皮，佔地約18,418方呎，早前向城規會提出規劃申請，將地積比率放寬至5.687倍，興建1幢30高住宅大廈，總樓面約104,737方呎，提供住宅單位61個，規劃署同樣不反對。