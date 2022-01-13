內地籲美企游說美國政府　停止貿易戰科技戰...

本地媒體報道，美國駐紐約總領事黃屏周三(12日)出席中美企業聯盟時稱，強調中美經貿是兩國關係的基石，雙邊貿易額由2011年的4,460億升至2020年的6,960億美元。

惟近年美國政府不斷「歧視」中企，更被貼上有損美國國家安全的標籤，對中資造成沉重打擊，希望華爾街及美國商界成為兩國「友誼的使者」，讓美國政府盡速停止貿易戰、科技戰。

另外媒報道，內地周四(13日)稱，過去2年一直無法達成特朗普時期所定下的貿易協議要求，希望美國能夠放寬貿易協議條件，以增加合作機會。

彼得森國際經濟研究所(Institute for International Economics)指，內地一直未能實現首階段貿易協定，其承諾於2020年到2021年期間，增加美國進口額2,000億美元，惟截止2021年11月，僅達目標的60%。

而中國商務部新聞發言人束玨婷指，自協議生效​​以來，中方一直在努力克服疫情、全球經濟衰退、供應鏈中斷等不利因素，從多方面推動協議的落實，也希望美方能夠為擴大雙方貿易合作，創造更良好的氛圍和條件。