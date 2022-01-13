【財不露眼】傳內地券商禁炫富　唔准職員揸貴車戴名錶

內媒報道，內地網絡平台最近流傳一則券商行為準則，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」提出行為規範，禁止員工「炫富」，當中特別提到，「工作環境下不允許開豪華車(人民幣100萬元以上)、戴高檔手錶(15萬元以上)、使用高檔包(5萬元以上)」。引發業界及社會關注。

該券商的「固定收益融資部員工社會行為準則(試行版)」(簡稱行為準則)稱，為堅持「共同富裕」的社會價值觀，符合當前的社會形勢，避免炫富，高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。

言談舉止的要求，主要針對「曬薪酬」等行為，目的是避免留下高調奢侈的行業形象。如對外交流時，需迴避討論任何奢華主義內容；不允許在使用社交軟件、社交平台(公開媒體，包括朋友圈，抖音，小紅書等)時發薪資、獎金等截圖或具體金額，不在平台上發布高端奢侈品、高端旅行及高端餐飲、酒水的相關內容。

對外宣傳內容上亦對「薪酬待遇」等敏感資料做出限制，在對外宣傳及徵才訊息中，不可含有薪資和待遇資訊的表述；徵才廣告不允許標註高薪和高抽成、強資源等要素。

雖然上述準則真實性仍有待考證，但內地證券業薪資問題已引發相關部門的重視。中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，為了解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研。