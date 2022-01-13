憂風險過高！中資銀行更審慎評估城投公司地產貸款

外媒引述消息人士稱，中國多家商業銀行對地方城投公司的地產項目貸款審批更嚴格，因擔憂地方政府融資平台取代民營開發商，成為土地市場的主要買家後，承擔過多風險。

消息稱，至少有5家大中型銀行對地方城投公司開發地產項目上的審批，增加包括評估地方經濟和財政實力，及所開發項目的銷售回款前景等要求。

外媒於周初報道，為緩解內地房地產陷入流動性困境，監管機構進一步釋放政策暖風，鼓勵商業銀行在合規的前提下給優質開發商發放貸款；不過，這與商業銀行最新基於風控做出的對城投地產項目貸款的審批要求更為嚴格並不矛盾，商業銀行同樣亦面臨避免向過度借貸的房企和弱資質的地方城投提供再融資支持的合規壓力。

儘管城投公司是地方政府設立的投融資平台，但其財務狀況未列入官方資產負債表。天風證券分析師孫彬彬等人在周三(12日)的一份研究報告中表示，地方政府可能不是把土地賣給資金短缺的開發商，而是會被迫更多依賴於地方政府融資平台拿地——實際上也就是賣給自己。

銀行對城投地產項目貸款的審批更為嚴格，將進一步影響用於房地產開發性質的土地出讓。據易居研究院估算，部分省市地方政府高達四成收入依靠土地出讓。

地方城投公司的違約風險也會加劇。作為境內外信用市場的主要借款人，近年來城投公司的總負債猛增至逾8萬億美元，其信用評級與地方政府的財政實力密切相關。

中國恒大等資金緊缺的開發商捂緊「錢袋子」不願拿地，地方城投平台於是加大了購置土地力度，以支持低迷的市場。土地出讓的大幅滑坡將對中國經濟構成不利。隨着房地產和建築行業萎縮，中國經濟在2021年第3季出現放緩。

消息人士並表示，一旦城投公司出現經營風險，地方政府是否有能力支持是未知數；因為有些城投公司對地產行業並不了解亦沒有開發經驗，僅是在拿地方面發揮再融資作用。

外媒據官方公布的數據計算，在深圳去年11月的一輪土地集中出讓中，城投拿地佔到82%，而去年9月時這比例僅18%。

高盛經濟學家表示，2013年地方城投的總債務有16萬億元人民幣，到2020年底已增至53萬億元人民幣左右，相當於中國國內生產總值(GDP)的一半以上。

外媒周二(11日)報道，中國據稱計劃將2022年地方政府新增專項債額度設在與上年同一水平；2021年該額度為3.65萬億元。去年12月，財政部公開表示已向各地提前下達了2022年新增專項債務限額1.46萬億元人民幣。

截至2021年9月，中資銀行房地產貸款餘額超過51.4萬億元人民幣，佔貸款總額27%左右。