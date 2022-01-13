【掃貨時機】Yen價未見底　料再跌13%

日本向來是香港人最喜歡的旅行目的地，雖然現在未能出發，但不少人密謀趁低吸納日圓，準備他日一開關就可以去「掃平貨」。去年日圓兌每美元已暴跌一成，但被譽為「日圓先生」的前大藏省(財政部)官員榊原英資估計，今年底至明年初，日圓兌每美元或瀉至130，比周四即日高位低逾13%，換言之，每百日圓兌港元將跌至6算！

日圓兌每美元由去年初的103輾轉下滑，上周再跌見115.82，為2017年1月以來最低。儘管周四高見114.36，但榊原稱，目前美國經濟復甦強勁，有利美元延續強勢，就算國際貨幣基金組織(IMF)預測日本今年的國內生產總值(GDP)增長也有3.2%，並不算低，但匯率是一個相對世界，所以日圓兌每美元將續呈弱勢。

日圓貶值對於訪日外國旅客當然是好事，同時在傳統觀念上有利於日本出口，但榊原認為，日圓貶值對日本的好處正在減少。隨着日本企業向海外擴張，日圓貶值對出口的正面影響日漸消退，強日圓才有利日本經濟，以加強企業進行海外併購等的投資能力。

去年國際商品價格飛漲，依靠進口的日本企業面臨物價上漲，日圓貶值即是日企手上的貨幣匯價縮水，同時要捱貴貨，令經營情況雪上加霜。

以過往表現來看，日圓對美國加息的反應敏感，一般來説，美元普遍在加息之前升值、加息後貶值，即是美國加息將導致日圓貶值，主要是因為日美息差擴大，市場傾向賣出日圓、買入美元。

其實「日圓先生」只是看淡日圓的眾多日本名嘴之一，瑞穗銀行亦認為，日圓兌每美元年底可能跌至119水平，即每百日圓兌6.55港元。其他外資大行方面，法國巴黎銀行和德國商業銀行均估計觸及118水平。

對於日圓會否「跌過龍」，榊原解釋，如果貶值至120水平，由於進口價格上漲，企業及家庭負擔會增加，可以說成「日圓過度貶值」。

榊原直言，若不與他國協調，政府入市托匯難見成效，尤其是現在美國所做的反映當局有意保持美元強勢，單靠「出口術」就更加難望有用，因此讓日圓回升的關鍵還是提高日本的經濟增長。他期望，政府祭出提高服務業競爭力的政策，擺脫製造業作為唯一增長引擎，同時進取地支持企業向海外擴張。