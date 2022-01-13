【新盤追擊】長沙灣映築展現市區盤優勢

港府近年大力發展西九龍，當中長沙灣更積極轉型，區內不斷進行舊樓重建、工廈活化，甚至有甲級商廈落成。美聯物業區域營業董事錢永就表示，長沙灣除了是市建局其中一個重點重建的區份之外，商圈亦愈趨成熟，隨着西九龍商業區，漸漸由尖沙咀及九龍站延伸至長沙灣一帶，令長沙灣迅速成為西九龍另一個商業核心，從而帶動區內的住屋需求攀升，樓價亦呈現上升趨勢。

由恒基地產聯及市建局合作發展的全新項目映築(The Harmonie)，位處長沙灣青山道與東京街交界，一共提供337伙，面積介乎322至769方呎，間隔包括兩房、兩房連儲物室及三房單位。映築貴為市區樓盤，出入自然快人一步，由樓盤步行2至3分鐘，已到達港鐵長沙灣站，乘搭2、3個站便可轉乘屯馬線及東涌線，無論往返港九各商業核心區、甚至內地以及海外都佔盡時間優勢。

至於日常生活，相信映築的住客能掌握都市人講求爭分奪秒的步伐，樓盤附近有大大小小的民生商舖及商場，例如麗閣商場及西九四小龍生活圈等，都是5至15分鐘步程；錢永就又指，荔枝角、長沙灣和深水埗等近年成為了年輕人聚腳地，周圍都有特色小店或文青Cafe，如果追求時尚的話，亦可以乘搭幾個港鐵站，去到大型商場V Walk，又或者圓方等，食玩買一樣方便。想知更多樓盤資料，不妨Click片了解。

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