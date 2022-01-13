中遠海運通過計提若干資產信用減值準備

據規定，企業應當每年對長期應收款的未擔保餘額(預計淨殘值)進行評估，若租期結束時長期應收款的預計回收金額低於帳面價值，應計提相應減值準備。

集團74條集裝箱船舶從2021年1月1日起，以光租形式出租給中遠海運集裝箱運輸有限公司，並將租金總收入以及船舶淨殘值折現後計入「長期應收款」科目核算。

董事會議決，船舶預計淨殘值按預計廢鋼價確定，並參考中遠海運集團內航運公司近十年實際拆船平均廢鋼價。未來每年進行覆核，如近十年實際拆船平均廢鋼價變化幅度在10%以內，則船舶預計淨殘值不作調整；如變化幅度超過10%，則調整為變化後金額。

集團參考中遠海運集團近十年實際拆船平均廢鋼價變化，自2021年10月1日起，將預計廢鋼價由366美元/輕噸調整為280美元/輕噸。

經測算，船舶預計淨殘值按上述標準調整後，按2021年9月30日底的未擔保餘額(即船舶預計淨殘值)帳面價值4.3億美元測算，預計未來可收回價值低於帳面價值1.01億美元，應計提1.01億美元信用減值損失。後期若船舶預計淨殘值回升，可轉回前期計提的減值準備。

本次計提信用減值準備將減少公司截至2021年12月31日止年度合併利潤總額6.5億元人民幣，並相應減少公司報告期末的資產淨值。