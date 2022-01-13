疫下再現劈價盤！天水圍嘉湖山莊呎價跌穿萬元

新冠肺炎疫情肆虐削弱業主叫價取態，個別更劈至低價出貨，天水圍嘉湖山莊呎價再次跌穿萬元，一個套三房單位減價60萬元售出，成交呎價約9,703元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣陳家豪表示，鰂魚涌栢蕙苑康柏閣低層A室，實用面積約615方呎，兩房間隔，近日以1,000萬元成交，呎價約16,260元，單位2004年12月購入價約295萬元，至今升值約705萬元或約2.4倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角康福園B座中層C室，實用面積約994方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,400萬元承接，呎價約14,085元。原業主持貨逾27年帳面獲利約960萬元，單位升值約2.2倍。

●中原余慕賢指出，西半山雍景臺2座低層B室，實用面積約1,115方呎，三房連套房間隔，成交價約2,500萬元，呎價約22,422元。單位1998年購入價約888萬元，至今升值約1,612萬元或約1.8倍。

---

九龍區

●中原溫志聰指出，長沙灣麗寶花園2座高層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，原叫價約615萬元，減至598萬元售出，呎價約15,373元。原業主於2011年以約230萬元入市，現轉售帳面獲利約385萬元。

●中原程智聰指出，長沙灣寓‧弍捌中層B室，實用面積約324方呎，一房間隔，成交月租約1.4萬元，呎租約43.2元。業主於2021年8月以670萬元買入單位，現享2.5厘租金回報。

●中原周德龍指出，紅磡海名軒2座中層B室，實用面積約1,420方呎，三房間隔享維港海景，減價300萬元後，獲換樓客以約4,200萬元承接，呎價約29,577元。

---

新界區

●中原文家輝表示，由於業主願意減價，減價盤獲承接，天水圍嘉湖山莊單日連錄3宗成交，包括樂湖居11座低層A室，實用面積約639方呎，三房連套房間隔，累減60萬元或約8.8%，以620萬元成交，呎價約9,703元。撇除事故單位及內部轉讓個案，料為項目呎價逾一年低位。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳怡心園5座極高層H室，實用面積約654方呎，三房連套房間隔，外望開揚山景，以798萬元易手，呎價約12,202元。屋苑現時有約50個單位放售，叫價由640萬元起。

●中原陳誠業表示，上水御景峰錄本月首宗成交，單位為中層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，以652萬元獲承接，呎價約14,052元。原業主於2012年以約345萬元購入上址，持貨10年帳賺307萬元，賺幅約89%。

●中原余俊文稱，荃灣麗城花園錄本月首宗買賣，屋苑2期7座低層A室，實用面積約668方呎，套三房間隔享山景，減價約30萬元，以約740萬元易手，呎價約11,078元。他指出，業主普遍願提供5至10%議幅，惟買家期望更大，令買賣市場出現拉鋸情況。

●美聯王子超表示，粉嶺牽晴間10座高層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，外區首置客睇樓一周，即以648萬元承接單位，呎價約15,105元。原業主於約1998年7月以約184.6萬元購入，持貨23年帳面獲利463.4萬元。