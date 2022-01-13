新春前夕一手市淡靜 長沙灣新盤料快將開價
2022年01月13日 22:04
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雖然受疫情影響，市況偏靜，但有發展商部署開價。長沙灣項目最快周五開價，料首批單位會提供68伙。另一邊廂，新春將至，發展商紛紛推出賀年優惠，促銷新盤餘貨。
●長沙灣映築料周五開價
由恒基地產(00012)與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，周四(13日)首度開放示範單位。該公司營業(一)部總經理林達民稱，項目很大有機會明日開價，預料首張價單將提供不少於68伙，料周五會率先開放示範單位予恒地會會員參觀，周六將會對公眾開放。
林氏續指，會一直密切關注疫情發展，售樓處會嚴格遵守4人限聚令，洽談區內設有多組圍板，分隔每組準買家。同時，場內共有約30部空氣清新機，確保空氣質素維持高水平。
此外，該公司營業(一)部助理總經理鄭偉霖表示，項目會所設施包括健身天地、多用途宴會廳、戶外奏樂園林、茶襌一味等。
●長沙灣映築示範單位首度曝光
由恒基兆業(00012)及市建局合作發展的長沙灣映築，於周四(13日)向傳媒開放一個兩房標準示範單位，單位參照35樓F室，實用面積322方呎，並設22方呎露台。
該單位廚房採開放式設計，設有廚櫃，家電齊備。而層與層高度有約3.25米，擴闊整體空間感。睡房方面，設計上特別預留衣櫃位，房內設有落地玻璃窗，令室內採光增加。另外，露台設置摺疊式晾衫架，方便住戶晾曬衣物。
●北區高爾夫‧御苑洋房5653萬元沽
受北部都會區發展概念帶動下，區內新盤餘貨銷售步伐加快。恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周四(13日)透過招標沽出一座洋房。該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，最新售出B2獨立洋房，實用面積2,654方呎，屬五房間隔，連1,071方呎花園、129方呎平台及517方呎天台，成交價5,653萬元，呎價約21,300元。項目全盤累售446伙，套現逾60億元。
該盤最新上載銷售安排，將於下周一(17日)起招標發售C1洋房連兩個車位，實用面積2,610方呎，採五房間隔。招標期由1月17日至7月15日，期間每日上午11時招標，下午3時截標。
●長沙灣愛海頌累售829伙 推新春送金虎優惠
新春將至，有發展商加推優惠推售新盤餘貨。長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，至今累售829伙，套現約81億元。該公司高級助理營業經理陳森文稱，項目自去年年底推出全新特長「360天付款計劃」後，沽出8個三房單位，而項目現時已陸續交樓，持續錄得租賃成交。
他續指，該盤最新推出「金虎迎新歲(2022)」優惠，由周六(15日)起，會向購買單位的買家送出價值5萬元的足金金虎一隻，另向購買指定單位的買家再送出價值8.8萬元的傢俬禮劵，合共價值13.8萬元，設3個優惠名額，先到先得。他祝願買家虎年如意，福運齊來。
●日出康城LP10四房2,907萬元沽
臨海的新盤不乏承接，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周四(13日)售出第2A座20樓A室，實用面積1,526方呎，採四房間隔，以2,907.1萬元成交，呎價約19,050元。該買家選用120天付款辦法。
●白石角朗濤三房2,841萬沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(13日)透過招標沽出第3座3樓A室，實用面積1,349方呎，屬三房間隔，成交價2,841.6萬元，呎價約21,064元。資料顯示，該盤本月累計售出6伙。
●旺角雋薈開放式戶呎價約25809元
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周四(13日)沽出18樓D室，實用面積152方呎，屬開放式間隔，以392.3萬元成交，呎價約25,809元。
●萬科香港推全新優惠迎虎年 新增1%置業優惠
新春將至，發展商紛紛推出賀年優惠吸客。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞稱，由下周一(17日)起，曾購買集團旗下指定新盤項目的買家及其直系親屬，可獲得額外樓價1%的「回饋萬科客戶置業折扣」，連同原有的1%「香港萬客會」會員折扣，合共有2%的置業優惠。上述新優惠適用的項目包括長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET及何文田VAU Residence。