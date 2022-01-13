新春前夕一手市淡靜　長沙灣新盤料快將開價

雖然受疫情影響，市況偏靜，但有發展商部署開價。長沙灣項目最快周五開價，料首批單位會提供68伙。另一邊廂，新春將至，發展商紛紛推出賀年優惠，促銷新盤餘貨。

●長沙灣映築料周五開價

林氏續指，會一直密切關注疫情發展，售樓處會嚴格遵守4人限聚令，洽談區內設有多組圍板，分隔每組準買家。同時，場內共有約30部空氣清新機，確保空氣質素維持高水平。

此外，該公司營業(一)部助理總經理鄭偉霖表示，項目會所設施包括健身天地、多用途宴會廳、戶外奏樂園林、茶襌一味等。

●長沙灣映築示範單位首度曝光

該單位廚房採開放式設計，設有廚櫃，家電齊備。而層與層高度有約3.25米，擴闊整體空間感。睡房方面，設計上特別預留衣櫃位，房內設有落地玻璃窗，令室內採光增加。另外，露台設置摺疊式晾衫架，方便住戶晾曬衣物。

●北區高爾夫‧御苑洋房5653萬元沽

該盤最新上載銷售安排，將於下周一(17日)起招標發售C1洋房連兩個車位，實用面積2,610方呎，採五房間隔。招標期由1月17日至7月15日，期間每日上午11時招標，下午3時截標。

●長沙灣愛海頌累售829伙 推新春送金虎優惠

他續指，該盤最新推出「金虎迎新歲(2022)」優惠，由周六(15日)起，會向購買單位的買家送出價值5萬元的足金金虎一隻，另向購買指定單位的買家再送出價值8.8萬元的傢俬禮劵，合共價值13.8萬元，設3個優惠名額，先到先得。他祝願買家虎年如意，福運齊來。

●日出康城LP10四房2,907萬元沽

臨海的新盤不乏承接，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周四(13日)售出第2A座20樓A室，實用面積1,526方呎，採四房間隔，以2,907.1萬元成交，呎價約19,050元。該買家選用120天付款辦法。

●白石角朗濤三房2,841萬沽

●旺角雋薈開放式戶呎價約25809元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周四(13日)沽出18樓D室，實用面積152方呎，屬開放式間隔，以392.3萬元成交，呎價約25,809元。

●萬科香港推全新優惠迎虎年 新增1%置業優惠

新春將至，發展商紛紛推出賀年優惠吸客。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞稱，由下周一(17日)起，曾購買集團旗下指定新盤項目的買家及其直系親屬，可獲得額外樓價1%的「回饋萬科客戶置業折扣」，連同原有的1%「香港萬客會」會員折扣，合共有2%的置業優惠。上述新優惠適用的項目包括長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET及何文田VAU Residence。