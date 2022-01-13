薩爾瓦多炒燶「國幣」　Coinbase收購虛幣期貨交易所

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)價格近日持續受壓，目前唯一將其作為法定貨幣的中美洲小國薩爾瓦多，累計購買至少1,391枚比特幣；若以周四(13日)市價格計算，已令該國帳面損失約1,000萬美元(約7,800萬港元)。

外媒報道，根據該國總統布克萊(Nayib Bukele)於社交平台公布所購入的時間計算，該國每枚比特幣購入平均價為51,056美元，共斥資逾7,100萬美元；若以現市價約4.4萬美元計，市值僅餘6,120萬美元。當地財長Alejandro Zelaya透露，薩爾瓦多已出售部分比特幣「止蝕」，惟沒有進一步細節。

然而，虛擬資產前景仍然正面。滙豐發表面向全球企業的調查顯示，超過六成中國企業對今年業務前景有信心，並計劃未來3年投資「大數據和人工智能應用」及「區塊鏈和虛擬貨幣」等技術。虛擬貨幣「大好友」、NBA球隊達拉斯獨行俠老闆古班(Mark Cuban)認為，無論是比特幣、狗狗幣(Doge Coin)，甚至黃金本身，均不能緩解物價上升的壓力，將它們視作抗通脹工具僅屬營銷策略，惟他仍然看好虛擬資產是大勢所趨，尤其狗狗幣及以太幣，早前旗下球隊宣布接受狗狗幣作為支付工具，認為狗狗幣「較彩票」更值得購入；以太幣則是上升空間最大的虛擬貨幣，而且最接近法定貨幣。

●Coinbase收購虛幣期貨交易所

虛擬貨幣交易平台Coinbase宣布，收購去年成立、受美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的虛擬貨幣期貨交易所FairX，期望向機構投資者和散戶推廣虛擬貨幣期貨買賣，交易預期在今季達成。

CryptoCompare統計顯示，虛擬貨幣期貨成交額去年11月達到3.3萬億美元，幾乎達到虛擬貨幣市場的55%。