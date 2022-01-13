【變種疫慌】白宮關注華封城累供應斷鏈　塞港恐持續多年

隨着內地更多大城市被Omicron變種病毒攻陷，恰巧涉及多個重要港口，為避免疫情引發運輸延誤，貨船紛紛避開「疫埠」，直奔全球最大貨櫃港上海，結果堵塞更嚴重，有貨船則改道廈門港，停泊數量也日增。有貨運代理商透露，大量船隻湧入上海，已使貨櫃船排定時程延誤約一周，這種延誤可能擴散到還在消化積壓貨物的歐美碼頭，使全球供應鏈空前陷困，要數年才徹底化解，美國政府已表明關注。

由於中國是全球第一大貿易國，在疫情期間保持工廠正常生產，對全球供應鏈至關重要。然而，最近繼西安和禹州之後，本周在河南安陽也實施封城，天津則擴大外出限制。昨日輪到大連出現Omicron確診病例，成為繼天津後，近期第二個發現Omicron的主要港口城市，引發外企可能暫停東北地區營運及進一步衝擊供應鏈的擔憂。大連港是全球首20大港口，同時是歐洲飛機大廠空中巴士、德國福士汽車、日本索尼(Sony)及Panasonic等巨企的主要生產中心。

白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，拜登政府關注中國最近的封城行動，目前的評估是影響主要在中國境內，但情況瞬息萬變，須持續觀察。他透露，從去年秋季起，拜登政府與民企合作，跨部門建立早期警示機制，以監測美企外判到東南亞國家的零組件生產供應鏈。

面對供應鏈陷困，美國內部有聲音希望拜登政府降低中國貨品的關稅。中國商務部昨稱，目前雙方經貿團隊保持正常溝通，如有進一步情況會及時發布。

事實上，中國臨近農曆新年，貨運需求龐大，但港口工人和貨櫃車司機皆須接受嚴格檢測，使本就緊張的供應鏈更繃緊。以深圳為例，蛇口港已開始限制貨物進入，從周五開始，貨櫃滿載的貨物只能在船隻到港的3天前才能以貨櫃車運輸。天津下令工人周三下午休息半天接受檢測，意味貨櫃車的運力只及平常的一半，惟接受了篩檢不等如復常，由於司機在進入港口之前亦必須每日檢測，故專家估計運力依然僅是正常水平的一半。

業界指出，塞港問題原本就估計在本季持續，目前加上Omicron和農曆新年假期混亂，可說是雪上加霜。再者，大量船隻湧入上海，導致貨櫃船的起航時間表推遲了大約一周，這些延遲可能會波及美國和歐洲，意味環球通脹難言見頂，調查機構IDC的供應鏈專家更警告，目前的困境是空前，可能需要多年才能解決。有數據顯示，上周由亞洲貨物出廠運到北美港口完成卸貨需時長達113天，較去年同期增41天或57%，較2020年同期大增1.2倍。

誠然，美國受惠消費旺盛和發放紓困金帶動，去年由亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量按年勁增20%，至2,051萬個，為2004年進行調查以來首度衝破2,000萬大關，當中比重近六成的中國輸美貨櫃量大增22%，運費自然水漲船高。上海航運交易所指出，今年1月上旬由上海運往美國西岸的貨櫃運費每個達7,994美元，創歷史新高。

航運暢旺造就業界生意滔滔，內地造船龍頭中國船舶集團公布，去年經營承接新船合同金額達1,301.5億元人民幣，按年翻了一番，為2008年以來的新高紀錄；完工交船206艘，手持訂單達4,195.3萬載重噸，不僅超額完成年度指標，而且以載重噸計，佔全球市場份額逾兩成，位居全球各造船企業之首。另外，去年長賜號擱淺而令「蘇彝士運河」一名街知巷聞，其去年過河費收入達63億美元，按年增近13%，亦創新高，合共有約2.06萬艘船通過，按年升一成，外界估計會旺到2025年。