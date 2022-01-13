美股全線上揚　台積電股價創新高

投資者開始對通脹高企及美國聯儲局加快「收水」等消息免疫，美股周四早段全線向上，道指曾升188點，至36,478點；標指升15點，至4,741點；以科技股為主的納指漲62點，至15,250點。

台積電上季業績強勁，並上調未來數年業績展望，該企ADR股價升9.52%，高見144.82美元，創歷史新高。

【台積電業績詳情】

港股外圍方面，恒指夜期現報24,414點，跌47點，低水16點。

數據顯示，上周首次申領失業救濟人數增加2.3萬，至23萬人，多過市場預期的20萬人；截至前周止持續申領人數上減少19.4萬，至155.9萬人，勝預期。

美國上月通脹率達7%，為近40年新高，惟總統拜登卻表示，數據反映通脹正逐漸受控，並即將見頂回落。然而，他又表示，通脹離正常水平仍有一段距離。另外，反映上游企業成本的生產物價指數(PPI)於上月按年增長9.7%，略低於市場預期的增長9.8%，亦較去11月增幅收窄0.1個百分點。

聯儲局發表的地區經濟報告《褐皮書》顯示，12家地區聯儲銀行中，有10家指出疫情為經濟帶來不確定性，影響區內經濟活動，並為勞工市場進一步帶來壓力。在某些地區，企業對未來6個月經濟增長預測有降溫迹象。

新一波疫情對經濟影響方面，三藩市聯儲銀行表示，最新一波疫情為旅遊、服務款待等行業帶來負面影響，許多酒店預約被取消，航空公司出現人手短缺。達拉斯聯儲銀行亦反映航空業正值從上一波疫情復甦之際，Omicron變種病毒再次使需求下降。明尼阿波利斯聯儲銀行則預期未來大型餐飲業將受到衝擊，主因疫情下大型活動將受限制。

另外，眾議院正在積極推動振興半導體在內等一眾科技產業的《美國創新及競爭法》(USICA)。該法案早於去年6月已獲參議院通過，眾議院卻打算另行草擬新版本，導致法案「卡關」。外媒引述消息指，眾議院兩黨領袖已接近達成共識，惟尚未確實法案表決日期。

企業消息方面，達美航空截至去年12月底止第四季營運收入為94.7億美元，勝預期，惟仍未追上2019年同期的114.39億美元；期內虧損4.08億美元。該企指疫情將影響今年首季的乘客需求，但仍預期全年旅遊需求將反彈，令公司錄盈利。達美航空股價周四曾1.92%。