【產經評論】供應鏈災難升級　勢重構經貿大局

中美貿易戰本已衝擊全球供應鏈，晶片荒是後遺症之一。沒料到一場比預期為時長的疫情更加劇缺工、缺櫃和塞港等問題。新年元月未過，Omicron變種病毒擴散，中美皆現塞港情況，令世界航運走進空前艱難時刻。供應鏈長期陷困，迫使各國決心改革，重構全球經貿秩序，而主軸離不開中美脫鈎。

環顧全球，Omicron變種病毒肆虐下，部分地區已叫停航機起飛，更開始收緊貨運檢疫，故景氣一直相對客運佳的空運，今年首季形勢亦不容樂觀。

海運方面，去年下半年以來不斷傳出港口塞爆、航運卡關的消息，國際供應鏈持續緊張，遇上歐美經濟復甦帶動需求，迫使運價飆升，拉升通脹。詎料聖誕新年才剛過去，中國在「清零」政策下，最新就連主要港口天津和大連相繼失守，其他港口如深圳及寧波也在收緊防疫，港口運作大受影響，致令貨物從中國運往美國的時間正處歷史高位。

美國也是半斤八両，當地大量居民受Omicron感染，使太平洋西岸最大港口洛杉磯與長灘港近千人未能當值，令等候靠港的貨船突破百艘。中美經濟佔全球比重逾四成，兩國物流混亂，對世界經濟的打擊可想而知。

過去中國充當世界工廠角色，貨物輸往各地，路路亨通。可惜如今疫下供應鏈危機，只有謀求加強內循環來消化供應，並加強亞太區協作，盡量降低供應鏈斷裂結合中美脫鈎所帶來的衝擊。向來「不事生產」、憑美元霸權享受低廉進口貨的美國，反而最頭痛。從特朗普時代已呼籲美企將廠房遷回本土，但響應者甚少，皆因大部分美國人不願捱苦。近年拜登政府改為支持越南與印度，冀取代中國供應缺口，可中國產業鏈極為健全，難霎時取代，難怪美企不願完全撤離中國製造基地。

全球供應鏈失序，本須各國協作共同治理，可中美朝脫鈎方向發展，令眼前失序更複雜難解。當全球化高效協作無法實現，取而代之是地區性的合作，美國缺席的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）就是一例。雖然印度暫不選擇加入RCEP，但反可減低協定啟動初期因中印積怨較深而影響RCEP其他成員國協作的風險，長遠而言，只要RCEP交出成績，亦不怕印度不歸隊。

供應鏈重構正沿着中美脫鈎的主旋律發展，是巧合還是宿命使然，無從稽考。體制優勢是中國應對經濟問題最大保障，反觀美國內外失策，處處作繭自縛，供應鏈危機必加劇通脹。眼前全球經貿大洗牌尚遠未到終場，且看誰笑到最後。