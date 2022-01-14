汽車、煙肉、服裝瘋狂加價　美國人要捱貴貨！

美國經濟正在承受於疫情期間「大撒幣」的苦果，通脹在2021年急劇升溫，意味到物價飆漲，當地人民都要捱貴貨，經濟復甦恐陷入困境。

最新公布的消費物價指數(CPI)顯示，上月通脹率7%，預合預期，繼續是1982年6月以來新高；扣除食品及能源的核心通脹為5.5%，高過預期的5.4%，為1991年2月以來新高。

各項CPI分類之中，以燃料價格升幅最勁，在去年12月，汽油、能源、天然氣的價格分別按年急升49.6%、29.3%、24%。

在CPI的比重約14%的食品成本，其價格按年升6%，當中，肉類價格升幅最勁，煙肉按年賣貴近19%。

由於供應鏈危機打擊到全球汽車製造商，去年美國汽車價格飆升，上月升幅達到創紀錄的20.9%。

另一邊廂，「在家工作」的熱度緩和，即使Omicron變種病毒肆虐，美國仍有很多企業員工回到辦公室工作，促使服裝價格上月急升5.8%，創有紀錄以來最高，2020年同期為下跌0.9%。

其他上月通脹創紀錄的產品包括：男士服裝、爐具和餐具、亞麻布、零件及硬件供應品、新舊車、傢俬等。

值得留意，上月美國租金價格急升4.2%，創2007年2月以來最大升幅，分析師預期有關升勢將在今年持續。