投資者拋售大型科技股！納指周四狂瀉381點

美國聯儲局暗示將收緊貨幣政策來應對通脹升溫，高估值的科技股面臨拋售，美國股市周四(13日)急挫。道指收報36,113點，跌176點或0.49%；標指收報4,659點，跌67點或1.42%；納指收報14,806點，跌381點或2.51%。

大型科技股全線受壓，蘋果公司收跌1.9%；亞馬遜、Netflix分別下挫2.42%和3.35%。雲服務股份急回，Cloudflare下插13.15%；Zscaler跌8.58%；Fastly亦挫5.39%。

Bleakley Advisory分析師Peter Boockvar指出，聯儲局不再是市場的朋友時，股市恐將逢高拋售，而周四多隻大型科技股幾乎同時下挫，或意味到科技股可能不再受到青睞。

瑞銀高級經濟學家Brian Rose周四在報告中表示，預計未來數月美國10年期國債孳息率將升至2厘水平，因為投資者正消化聯儲局更加鷹派的立場以及通脹數據進一步上升。

美國10年期國債孳息率已經由今年初的1.5厘，躍升至周四的約1.7厘的水平。

不過，該報告認為美債息上揚不會危及股市反彈，又預期通脹將在第一季見頂，並在今年餘下時間回落。

另外，企業季度財報本周拉開帷幕，幾家主要銀行將在周五(14日)開市前公布季績。根據Refinitiv，分析師預計去年第四季的企業盈利平均按年增長22.4%，但公司對2022年的業績指引可能是後市的關鍵決定因素。