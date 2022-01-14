致富：利率趨升已成定局　「元宇宙」概念商機處處

上周致富財富管理部總經理張德明跟大家分享去年環球股市表現及展望今年投資方向，文中提及雖然通脹及利率趨升，股市難免波動，但有危自有機，建議投資者留意傳統價值型股票板塊，例如：金融、資源、能源等。由年初至今，截至1月12日計，環球金融、能源相關股票基金上升達4%至8%；股票方面，個別資源、基建及內銀股錄得約6%之升幅，而滙豐控股更累計上升達12%。

在2022年抗通脹的大前提下，周期性價值板塊將會繼續受到注視。至於近期熱門話題：「元宇宙」，會否受加息影響而表現遜色呢？

元宇宙(Metaverse)並無標準定義，據Meta主席朱克柏格形容，元宇宙是一個接近真實的數碼虛擬世界，一個包羅萬有的生態圈，甚至有自己的經濟系統。元宇宙與目前互聯網世界最大的區別在於用戶能夠通過虛擬實境(VR)設備，令自己有置身其中的感覺。同樣是元宇宙概念股的騰訊總裁劉熾平稱，元宇宙是要令虛擬世界更真實，真實世界更豐富。元宇宙有多種途徑實現，VR並不是唯一途徑。

元宇宙利用先進科技打破虛擬與真實世界的界線，是科技應用之「進階版本 (Advanced Version)」，將擴張實境(AR)和虛擬實境(VR)結合更新穎的科技、系統、硬件、人工智能、5G技術等設備上，創造出一個虛擬現實，人們可以在當中沒有限制地進行互動，在此互聯網領域內，可以購物、玩遊戲、交談等，甚至建立事業。在現實生活中，我們在網上訂購傢俬時，可以利用手機將傢俬「放進」現場環境中，看看心儀的傢俬是否適合購買，這是AR應用在日常購物上。而VR的應用航空公司訓練飛行員就是一個很好的例子：飛行員戴着頭戴顯示器，透過電腦中產生的虛擬世界，使用搖桿來模擬操控練習飛行，這就是VR應用在教肓培訓上。

自Facebook改名作Meta後，元宇宙概念爆紅，坊間廣泛討論，投資者目光都轉移投放在這新興概念上。張氏認為，元宇宙概念相關的行業將會持續發展，科技應用已滲透在日常生活及工作上，包括：社交、娛樂、醫療、教育等，元宇宙可說是商機處處。不過，相關技術的開發，往往需要投放大量資源，在「收水」的投資環境下，資金成本上漲，建議投資者投資此類股票時，宜揀選現金流較充裕或已有經營盈利的公司，亦要謹慎分配投資金額，因為投資年期或較長，考慮購入相關的基金或ETF，有助分散投資風險。

張氏補充，今年的投資主題是抗通脹，利率趨升環境下，對未有盈利的「增長股」宜小心選擇。