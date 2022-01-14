納指挫381點　比特幣跌近3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.86；港匯見7.7865；離岸人民幣(CNH)報6.3621；美元兌日圓處114.17；歐元報1.1455，英鎊報1.3711。金價處1,821.65美元。布油報84.09美元，紐油處81.77美元。比特幣跌近3%，報4.27萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報36,113點，跌176點或0.49%；標指收報4,659點，跌67點或1.42%；納指收報14,806點，跌381點或2.51%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,246點，跌183點或0.76%。

●即月恒生指數夜期收報24,362點，跌99點，低水68點，成交22,608張。

●美國費城聯邦儲備銀行主席哈克表示，預期在完成縮減資產購買計劃之後，聯儲局可能會於今年3月開始加息，預期今年全年，該局貨幣政策會出現相當程度的緊縮。

●聯儲局理事布雷納德警告稱，美國目前的通脹率太高，正經歷過去50年以來最嚴重的復甦危機。

●紐約2月期油收報每桶82.12美元，跌52美仙或0.63%；布蘭特3月期油收報每桶84.47美元，跌20美仙或0.23%。

●紐約2月期金收報每安士1,821.4美元，跌0.3%，結束連續4日升勢。

●英國富時100指數收報7,563點，升12點或0.16%；法國CAC指數收報7,201點，跌36點或0.5%；德國DAX指數收報16,031點，升21點或0.13%。