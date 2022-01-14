鄺紫珊：投資市場風險仍多

加息議題再度影響全球市場投資情緒，預期美國聯儲局可能加快加息及縮減買債。今年市場將繼續面對全球供應鏈瓶頸、內地經濟動力可能放緩、持續通脹及變種病毒等多個風險因素，投資者需注意。

目前生產成本持續上升，儘管物價增長今年有望逐步回落，但低物價的年代短期難再重現；隨就業市場結構的改變、供應鏈短缺持續及人力需求增加，相信可帶動基本工資上升、樓價創新高，以及租金回升等。

即使今年美國通脹有望回落，但預料仍將在2%以上，而通脹的回落步調也將牽動聯儲局的利率政策步伐，而對市場影響最大也是在加息之前這段時間。

內地方面，中央經濟工作會議已定下目標，在穩中求進的同時仍堅持落實「共同富裕」的戰略目標，故投資者仍須持續觀察有關監管政策可能對內地經濟前景未來的影響。就流動性來看，預期中國人民銀行未來3個月仍有機會推出貨幣寬鬆政策。

受全球投資氣氛及內地監管政策影響，內地股市年初至今表現仍較疲軟，但內地政府已開始對房地產釋放相對溫和的政策，包括呼籲金融業不需過度管控地產商融資，或是讓國企收購地產商旗下資產等，這些政策都是希望確保地產商在融資管道上仍維持正常，而不會因為融資困難而陷入財政崩潰，以免拖累經濟。由於內地政府仍是貫徹「房住不炒」的原則，相信內地房地產政策放寬幅度仍是有限。

面對多方面的不確定，今年投資環境將更波動及複雜，宜採取長線投資布局及選擇結構性成長型企業，尤其在行業有市場領導地位的企業。

現時香港股市很多股份估值正處於歷史相對低位，而股市很大機會已經見底，投資者可考慮分注作適當部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊