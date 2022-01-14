麥嘉嘉：「元宇宙第一股」前景看俏

在「元宇宙」概念中，有一家值得一提的公司，那就是號稱「元宇宙第一股」的Roblox(美股：RBLX)。Roblox是領先的「元宇宙」類遊戲平台，且其多樣化的使用者生成內容平台尤其受兒童歡迎。

此外，Roblox對沉浸式體驗的重視也為其帶來了巨大的成功。Roblox的收入一直快速增長，其2021年第二財季的收入按年增長116%，但該公司的營業利潤率仍為負數，截至2021年第二財季，Roblox報告過去12個月營業利潤率為負24.8%。

Roblox的用戶增長相當迅速，其日活躍用戶(DAU)從2019年第二財季的1,710萬戶，增加到2021年第二財季的4,320萬戶，年複合增長率約58.9%。

然而，也有人擔心其用戶增長已經放緩，因為DAU的季度按月增長僅為2.6%。2021年第三財季DAU達到4,730萬戶，按年增長31%，不算特別快，惟按月增長9.5%，相對於第二財季的2.6%和去年同期的8.4%改善不少。

對該股的前瞻重點，按年增幅比較大的是研發成本和管理成本，分別為165%及222%，惟隨規模效應進一步擴大，這些成本有望降低；用戶增長速度放緩是比較明顯的趨勢，但「出圈」帶來了更大的潛在市場規模。

此外，公司需要逐步打開第二增長曲線，而目前最好落地的是廣告。Roblox以開放世界的休閒輕遊戲為主，優勢在於像應用程式商店(App Store)一樣，提供一個輕遊戲的平台/集散地，減少用戶搜索的時間成本，並能像微信小程序遊戲一樣，通過社交媒體平台快速推廣，「出圈」白領群體具有可行性。

總括而言，推動股價上行的主要是DAU的增長，以及用戶黏性的維持，這將為Roblox未來變現提供強力支撐，前瞻重點為廣告的推出。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票）