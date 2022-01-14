【高盛推介】騰訊失守470元　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(13日)曾高見486港元的1個半月高位，惟收市跌約1.2%，周五(14日)早段繼續回調，現報468.8元，跌約1.3%。騰訊回購計劃持續，據其報表披露，騰訊周四於聯交所回購35.14萬股，涉資約1.67億元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,000萬元，當中認購證佔約3,440萬元。周四流入熊證的資金較集中在500元收回區域的產品。

好倉方面，周四部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在440元收回區域的產品。

進而觀察港股通資金流向，可見周四騰訊獲北水轉向，錄得約4.7億元資金淨賣出。

騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、行使價450至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.1倍，進取選擇、行使價530元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購18052，行使價535元，2022年4月29日到期，實際槓桿9.1倍，價外、中期、低街貨。

騰訊牛64679，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，高槓桿近牛。

騰訊牛64682，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，近60元收回距離遠牛。

騰訊沽13630，行使價426.06元，2022年4月11日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。

騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿、低面值。

騰訊熊54397，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率19.1倍，首三高槓桿貼熊之一。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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