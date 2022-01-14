姚浩然：港股料守24000點 騰訊440元可吸納
2022年01月14日 10:49
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股早前由22,000至23,000點回升，已升破多條移動平均線，故周四(13日)在100天線(約24,650點)前遇阻，情況合理。投資者可留意恒指能否企穩50天線(約24,050點)，若能企穩，則整體形態向好；但就算失守，市況亦不代表太差。他預計，恒指走勢偏穩，周五(14日)上落空間料為24,000至24,400點。
另方面，在美上市的中國科技股受加息言論影響，隔晚跌幅較大。姚認為，在港上市的新經濟股仍未脫離監管陰霾，該些股份早前出現反彈純因去年跌幅太大，觸發買盤趁低吸納。他指出，新經濟股在今年第一季仍面臨不明朗因素，如企業盈利增長幅度或放緩等。不過，他較看好ATMXJ中的騰訊(00700)，因該公司業務黏貼性較強，估值尚可接受，惟不宜高追，430至440元為合理值博位。
油股方面，石油價格相對靠穩，油股在港表現不俗，中國海洋石油(00883)早前更預告增加派息，刺激股價做好。不過姚預計，中海油股價在9.5至10元前有阻力，現階段股價相對偏強，在8.4至8.5元有較大支持。他同時推薦投資者留意中國石油(00857)，因估值吸引，加上早前發盈喜，利好股價，預料阻力位為4元，在3.6至3.7元吸納較安全。