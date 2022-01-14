姚浩然：港股料守24000點　騰訊440元可吸納

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股早前由22,000至23,000點回升，已升破多條移動平均線，故周四(13日)在100天線(約24,650點)前遇阻，情況合理。投資者可留意恒指能否企穩50天線(約24,050點)，若能企穩，則整體形態向好；但就算失守，市況亦不代表太差。他預計，恒指走勢偏穩，周五(14日)上落空間料為24,000至24,400點。