【高盛推介】阿里巴巴落後大市 資金傾向短線部署
2022年01月14日 11:12
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(13日)曾高見135港元的1個半月高位，及後股價回吐，收市跌約0.6%。周五(14日)早段開市則表現落後，最低見126.6元。現報127.6元，跌約3.5%，跌幅較大市深。有報道指阿里旗下支付寶與6家機構聯合推出的投顧新品「金選投顧」目前暫時停止，正在重整增資方案。
觀察個股輪證資金流向，資金傾向短線部署，淡倉資金日買日賣，本周三(12日)錄得約230萬元資金流入認沽證後周四資金轉向沽出獲利，認購證也見類似情況。牛熊證方面，周四流入牛證的資金分散各收回區域。熊證於周四獲資金轉向流入，有約230萬元，並集中在140元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意換股比率50兌1的高敏感度阿里購(19725)。貼價選擇可留意年期約5個月的阿里購(17536)。牛證方面可留意屬遠牛的阿里牛(66706)，與現價有約12元收回距離。
阿里購19725，行使價148.98元，2022年5月26日到期，實際槓桿6倍，高槓桿，50兌1高敏感度。
阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
阿里牛66706，收回價115元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率8.5倍，近12元收回距離遠牛。
阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿、低街貨。
阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率8.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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