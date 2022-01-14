獅王睡醒！滙豐股價逼近兩年高位　新經濟股氣勢沉

相反，全球通脹升溫觸發央行相繼加息，近年飽受零息困擾的金融股如滙控終見曙光，股價由去年9月低位38.3港元持續回升，踏入2022年勇不可擋，1月首半個月已累漲16%，明顯跑贏大市；周五(14日)盤中高位見54.7元；中午收報54.5，再升1.58%，逼近兩年高位。

美銀證券指出，考慮到利率預期上升，滙控淨利息收入表現將好過市場預期，加上滙控每年進行30億美元回購，是帶動股價上升的一個關鍵因素。該行認為，滙控資金維持充裕，且資本配置克制，或有助未來估值重新評級，重申其「買入」評級，目標價上調至61.9元。