獅王睡醒！滙豐股價逼近兩年高位 新經濟股氣勢沉
2022年01月14日 12:04
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股市難有長勝將軍，常見的只有時勢英雄。曾經是香港藍籌股王的「大笨象」滙豐控股(00005)，一場金融海嘯令其元氣大傷。與此同時，在科網股興起下，滙控對恒指的影響力逐漸減退，其龍頭地位近年由ATMJ等新經濟股取代。
當投資者以為新經濟股壓倒舊經濟股之際，去年形勢出現戲劇性變化。在內地反壟斷運動下，一眾掌握大量用戶數據的大型科網股首當其衝，阿里巴巴(09988)及美團(03690)早前相繼因「二選一」等涉嫌壟斷行為，被內地市監局立案調查，股價由高位累瀉5至6成。至於股王騰訊(00700)的遊戲業務亦被重點監管，股價高位累跌4成。
相反，全球通脹升溫觸發央行相繼加息，近年飽受零息困擾的金融股如滙控終見曙光，股價由去年9月低位38.3港元持續回升，踏入2022年勇不可擋，1月首半個月已累漲16%，明顯跑贏大市；周五(14日)盤中高位見54.7元；中午收報54.5，再升1.58%，逼近兩年高位。
美銀證券指出，考慮到利率預期上升，滙控淨利息收入表現將好過市場預期，加上滙控每年進行30億美元回購，是帶動股價上升的一個關鍵因素。該行認為，滙控資金維持充裕，且資本配置克制，或有助未來估值重新評級，重申其「買入」評級，目標價上調至61.9元。