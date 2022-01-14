二手樓價指數按周跌0.54%

中原城市領先指數CCL最新報185.19點，按周跌0.54%，連續5周於184點到186點徘徊，期間累跌1.36%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.98點，按周跌0.60%，連續5周於186點到188點徘徊，期間累跌1.35%。CCL(中小型單位)報184.82點，按周跌0.60%，連續5周於184點到186點徘徊，期間累跌1.42%。

CCL(大型單位)報187.05點，按周跌0.22%。近5周，豪宅樓價持續一周升一周跌，於184點到188點之間反覆，期間累跌1.07%。

2021年8月CCL四大整體指數齊創歷史新高，樓價破頂後22周計，CCL累跌3.21%，CCL Mass累跌3.41%，CCL(中小型單位)累跌3.34%，CCL(大型單位)累跌2.57%。2022年1月5日本地疫情再現，政府宣布收緊防疫措施，相信樓價將進一步回軟，估計CCL有機會下試182點到184點水平。

四區樓價各自反覆向下。新界西CCL_Mass報174.40點，按周跌0.55%，近5周於172點到175點徘徊。新界東CCL_Mass報200.27點，按周跌0.75%，連跌3周共1.24%，但仍繼續企穩200點水平。港島CCL_Mass報186.79點，按周跌2.75%，5周內4次跌1次升。九龍CCL_Mass報181.41點，按周升1.17%，連跌2周後連升2周共1.39%。