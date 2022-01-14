【產經直播】港股可望回吐後彈高？
2022年01月14日 16:18
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港股周五(14日)下跌，最多跌288點，其後跌幅收窄，收市報24,383點，跌46點。港股後市仍值得睇好？
金融股逆市做好，滙豐控股(00005)勢如破竹，1月首半個月已累漲16%，股價逼近兩年高位，後市會否依然省鏡？金融股要睇高一線？
四大國有資產管理公司之一的中國信達(01359)煞停60億元人民幣入股螞蟻消費金融，股價急插，有貨無貨點算好？「國家隊」離場，預示母企阿里巴巴(09988)繼續凶多吉少？其他有監管風險的股份又會否再震過？
內地上月出口增長勝預期，航運股做好，東方海外國際(00316)更破頂，強勢版塊係咪唔怕追？
內房違債問題持續受關注，融創中國(01918)稱能應付公司短期債，而中國恒大(03333)的回售債券兌付日及付息日亦得以延遲。不過高盛預計今年內房高收益債違約率達19%，內房危機難以根除，投資者學習「與違約風險共存」先最醒？
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