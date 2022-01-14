比特幣跌3%　道期升57點

美匯指數報94.72；港匯見7.7830；離岸人民幣(CNH)報6.3464；美元兌日圓報113.76；歐元企1.1472，英鎊處1.3738。金價報1,827美元。布油報84.88美元，紐油報82.27美元。比特幣跌3%至4.2萬美元水平。道指期貨升57點。

●市後關注點

-18:00 歐元區去年11月貿易帳

-21:30 美國去年12月零售銷售

-22:15 美國去年12月工業生產

●港股跟隨外圍調整，恒生指數收報24,383點，跌46點或0.19%。國企指數收報8,554點，跌47點或0.55%；科技指數收報5,769點，跌27點或0.48%，主板成交1,198億港元。中國信達放棄參與螞蟻消費金融增資，股價曾挫12.5%，低見1.33元；收報1.37元，跌9.8%。

-中國信達棄玩，螞蟻消金決定暫緩增資，舜宇推遲認購股權。

-阿里旗下盒馬傳以780億元估值融資。

-獅王睡醒！滙豐股價逼近兩年高位，新經濟股氣勢沉。

-傳長和旗下Wind Tre擬出售基礎設施業務。

●滬綜指跌34點，油股受壓，外資淨買入逾2億人幣。

●中國經濟：

-中國信通院：內地5G手機去年出貨量按年增長63.5%。

-中國上月出口增長17.3%勝預期，全年外貿規模創新高。

●Meta涉濫用個人數據，在英面臨逾23億鎊索償集體訴訟。

●巴郡計劃發售1,285億日圓債券。

●聯合國料今明兩年全球增長放緩，就業遠低於疫情前。

●南韓央行加息0.25厘，符預期。

●駿隆：去年MPF總資產有1.182萬億，主攻美股及大中華股基金。

●粉嶺工業地至少接獲3份標書，信置其士嘉華競投。

●二手樓價指數按周跌0.54%。