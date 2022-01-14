澳門修改博彩法　發牌最多6個禁止轉批給　新牌年期10年

澳門政府修改《博彩法》的細節終於曝光，其中大眾關心的新賭牌數目將訂為最多6個，並且不能轉批給，換言之，未來副牌將會完全消失，現行的「三主三副」賭牌將正式變為6個主牌。新牌批給年期為10年，到期後如有需要可按情況延期3年，較現賭牌的20年和5年都少。另外，按本次草案，當局終放棄派駐代表進入博企的董事局，以通報重大決定來代替；而衞星賭場或將會在新牌生效後3年內逐漸淡出澳門博彩業。

澳門行政法務司司長張永春在記者會上多次強調，修改博彩法的主要目的是維護國家和澳門的安全，並讓澳門的產業適度多元和可持續發展。故認為按現時的經濟規模，6張賭牌是合適，並且在去年底的公開諮詢當中都獲大部分參與者的支持。

至於批給年期較現有賭牌少一半，他重申上述諮詢文本的內容，指出20年前賭牌批出之初，博企需要做基建來興建現有的綜合娛樂設施，故當時20年批給期為合適，但目前這些設施已建成，故沒有需要批出太長的年期。一旦現有經營者失卻新賭牌，政府可無償接管相關的博彩設施和人員，來交給新牌主無逢經營。

另外，當局早前建議派駐政府代表進承批公司的董事局作監察，在周五(14日)的記者會上，官員明確表示這不會進行。可是推出代替方案，表示博企的重大決定都要事前通知澳門政府。至於如何釐定「重大」，官員指，會按中標者的財力和規模，特區政府會個別與承批公司訂定。

此外，本次草案亦提出，將澳門永久居民擔任承批公司(或其最終控股公司)常務董事的持股由10%增至15%，並訂定上限為不得多於30%。

澳門行政會表示，博彩業為特殊行業，故在法律設計上，未必完全適用於自由市場公司的做法，但就認為監管可令公司符合公共利益。

該草案會即時提交澳門立法會，再由該會訂定日期審議，但不會啟動緊急程序，張相信未能在6月26日現有賭牌到期前完成修法工作，故稍後澳門政府會公布延長現有賭牌的細節，以配合修法，惟他未有透露賭牌會延長多久。

至於對賭業中介人(俗稱疊碼仔)的處理，張表示，為加強中介人的監管，草案訂明中介人不得與承批公司作出分成，中介人亦不得承包承批公司的地方開辦業務。

澳門現時有6,198張賭枱在經營，在記者會上，官員指，未來賭枱數目將會按新投得賭牌的公司規模和財力來重新分配，換言之每間公司的賭枱數目將會重新洗牌。本次草案沒有提及賭稅，張表示，由於現行賭稅和相關稅項為35%加5%，在國際標準當中屬於高的水平，故當局未有打算修改有關數字。