內地經濟放緩四大因素　央行或減息應對？

外媒報道，鑑於內地實行樓市調控以及受疫情困擾，中國下周一(17日)公布的季度數據或顯示經濟增速降至一年多最弱水平。經濟學家預估中值，去年最後一季中國的GDP或增長3.3%，是2020年次季以來最慢增速。而同日公布的12月份工業增加值、社會消費品零售總額及固定資產投資數據，預計亦將走弱。

增長放緩引發內地加碼貨幣政策刺激的猜測，市場正聚焦於中國央行下周一上午公布MLF利率時會否減息。以下是對下周一經濟報告的預期：

其一是房地產危機。內房行業的信貸緊縮未有終結迹象，經濟學家料去年房地產開發投資增速降至5.2%，是2015年以來的最速。加上基建投資低迷，或令全年固定資產投資增速降至4.8%。而近月急劇下降的新建住宅面積，亦是衡量房地產市場健康狀況的關鍵指標。近期，內地放鬆房地產融資限制的舉措，幾乎未能緩解市場壓力。

第二是消費者保持謹慎。消費支出增速未回到疫前水平，而疫情反覆亦損害家庭消費信心。經濟學家料，12月份社會消費品零售總額按年增速會進一步放緩至3.8%。

第三是失業和收入減少。雖官方失業率於去年12月份或維持5%不變，ip6否反映現實情況成疑問。另收入增長緩慢是影響家庭支出的另一要素，料去年人均可支配收入的增長未能跟上GDP的擴張步伐，惟差距正在縮小。

第四是新生兒減少。下周一可能會公布人口統計數據，或顯示去年人口負增長，即死亡人數首次超過出生人數。而2020年中國的出生率已經創紀錄新低，出生人口降至1,200萬。

而在下周一公布GDP前，人民銀行將決定是否下調政策利率，並續作5,000億元人民幣到期的政策性貸款。雖然放鬆貨幣政策呼聲漸高，惟調查顯示，10家機構中有7家明確表示MLF利率不會下調。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔帛稱，不能完全排除上半年減息5至10個基點的可能性。