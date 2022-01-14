本港甲級寫字樓市場連續兩季共吸納逾51萬方呎樓面

香港甲級寫字樓租賃需求持續上升，過去兩季吸納量逾51.4萬方呎。戴德梁行指出，去年第三及第四季連續兩季錄得正吸納量，分別是32.8萬方呎及18.6萬方呎，與上半年表現比較有明顯改善。

上季寫字樓租賃活動以銀行及金融業租戶爲主，當中投資管理公司阿波羅管理(亞太區)進駐交易廣場第一座，租用近1.34萬方呎商廈樓面。同時，商務中心和共享工作空間的租賃活動持續活躍，相關成交包括IWG租用Tower 535全層約1.64萬方呎樓面，以及WeWork進駐皇后大道中9號全層約1.03萬方呎。

該行又指，中區連續第3個季度錄得正吸納量，繼去年第2及第3季分別消化6.5萬及9.6萬方呎樓面後，第4季吸納量達5.05萬方呎，反映租戶開始重返核心區域並租用優質寫字樓，以銀行及金融業的租賃活動最爲活躍。

去年中區和九龍東的甲級商廈租金去年第4季分別按季上升約1.6%與約1.4%。不過，港島非核心區如港島東租金則按季挫約2.4%，港島南亦跌約1.7%，由於今年該區近300萬方呎落成，當中不乏大樓面及配套完善的全新甲級寫字樓。面對更大競爭，業主或需為租戶提供更吸引的租賃條款，寫字樓租金將進一步受壓。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝預計，今年全年寫字樓平均租金將下降約1至3%，租金會先在上半年輕微下跌，下半年隨着租賃活動變得活躍，跌幅將有所收窄。縱使來年有大量供應推出市場，我們預料全年仍可吸納30萬至50萬方呎樓面，主要受通關後新增的寫字樓面積需求帶動，明年下半年有望出現一系列樓面整合和升級活動。