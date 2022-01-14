李開復有份投資的創新奇智下周一招股　

執行董事兼首席執行官徐輝表示，未來保持快速增長是集團首要戰略，而集團選擇以製造業和金融服務業為兩大核心賽道，其中內地製造業有逾3.3萬億元規模的AI藍海市場。過去幾年來自製造業領域收入佔總收入的比例逐步提升，現已達到50.8%，未來將集團持續打造產品和解決方案組合，深化製造業的垂直細分領域。

是次招股將引入軟銀集團及美國私募基金Laurion Capital Master Fund為基石投資者。公司預期集資所得約45%用於提升研發能力；25%用於提升商業化能力；10%用於潛在戰略投資及收購；10%同於加強內部系統及升級信息基礎設施；其餘10%為營運資本及一般公司用途。

據初步招股書顯示，集團2019年及2020年淨虧損分別錄2.48億及3.61億元人民幣(下同)，去年首9個月虧損則較2020年同期擴大近88%至4.38億元。首席財務官曹鈞指出，有關虧損涉及股權激勵計劃的開支及上市開支等，撇除上述因素，過去的經調整淨虧損按年有所縮窄，預期隨着未來收入規模增長，淨虧損將持續收窄。