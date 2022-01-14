解構內地外貿大賺秘密！究竟邊度貿易逆差最大？

內地持續錄得龐大的貿易盈餘，在一些美國對華鷹派看來是北京擴大地緣政治影響力的資本，結果美國前朝政府在一片「不懂經濟學原理」的質疑聲中悍然對華發動貿易戰，試圖減少給中國「輸血」。不過，一場世紀疫情凸顯內地在全球供應鏈舉足輕重，不是政客說脫鈎就脫鈎，內地去年從美國和全球的貿易順差更齊創有紀錄以來新高，華府的詭計完全失靈。

海關總署公布，2021年內地出口總額超過3.36萬億美元，按年增長29.85%，連同進口額的對外貿易總額，更按年上升30.24%至超過6.05萬億美元，首度突破6萬億美元大關。

關乎期內國內生產總值(GDP)的淨出口即貿易順差，遂按年擴大29.09%至破紀錄的6,764.3億美元，增速為6年最勁，也連續3年錄得加快，其中來自「大客」美國的貿盈亦按年擴大25.14%至3,965.83億美元(約3.09萬億港元)，同創紀錄新高，增幅為10年最大。對歐盟的貿盈更按年擴大57.35%至2,083.81億美元。

疫情肆虐全球提高「宅經濟」和衞生用品需求，「自動數據處理設備及其零部件」(電腦)及「塑料製品」(如防疫用品)之出口貨值，去年分別再增長21.01%及29.1%，至2,552.96億美元及989.9億美元。訂單理應逐漸流向東南亞等低人工成本地區的「服裝及衣着附件」和「鞋靴」類別，去年出口貨值亦合共增長26.32%至2,181.98億美元，「玩具」亦增長37.74%至334.83億美元。

綜合海關總署統計及其新聞發言人李魁文的介紹，以人民幣計，內地去年對「一帶一路」沿線國家的貿盈按年增長約8%，對其餘《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)締約國的貿易額按年增長18.1%至12.07萬億元人民幣，佔整體30.9%，出口按年增長16.8%。來自東盟的貿易順差亦有891.82億美元，按年擴大7.64%。鑑於RCEP內有日本、南韓和澳洲3個對華有顯著貿盈的國家，實際上去年是有逆差。

另外，內地去年對台灣的貿易逆差，繼續冠絕所有被單獨列出的經濟體，按年擴大22.12%至1,716.14億美元的新高，不但比對澳洲貿赤多80%，更等於對日本、南韓、德國、巴西和俄羅斯這些精密科技或資源大國的貿赤總和。這與內地集成電路(晶片)貿易逆差連年遞增、去年再擴大19.4%至2,787.64億美元(約2.17萬億港元)的趨勢脗合。