趕出貨過年　美孚新邨三房減85萬元易手

二手業主趕出貨過年，荔枝角美孚新邨三房單位，減幅約85萬元，日前以835萬元沽出，單位5年間僅升值約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣李家成表示，北角富澤花園富邦閣高層B室，實用面積約645方呎，套三房間隔，近日以1,000萬元售出，呎價約15,504元，原業主在2000年11月以約268萬元買入，持貨約21年帳面獲利約732萬元，物業升值約2.7倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角THE JAVA中層C室，實用面積約690方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,450萬元承接，呎價約21,014元，原業主於2012年2月以1,175萬元購入，持貨近10年帳面獲利275萬元，期內升值約23%。

●中原張偉光稱，大坑光明臺1座高層C室，實用面積約800方呎，套三房間隔，以1,890萬元易手，呎價約23,625元，新買家屬於用家，原業主於1993年5月以456萬元買入，持貨約28年多帳面獲利1,434萬元，單位升值約3.1倍。

●中原顧沛德表示，西半山福熙苑高層D室，實用面積約610方呎，套三房間隔，以1,458萬元轉手，呎價約23,902元，新買家鍾情該區名校校網入市，原業主於2012年5月以870萬元買入，持貨約9年帳面獲利588萬元，單位升值約68%。

●美聯林懋霖指，西半山帝豪閣為C座高層1室，實用面積約1,222方呎，三房套房連儲物室間隔，月租原先開價約6萬元，議價後以月租5.2萬元租出，呎租約42.6元。

●美聯陳國鏗透露，西半山聚賢居2座高層A室，實用面積約400方呎，兩房戶型，獲租客以2.25萬元月租承租，呎租約56.3元，業主於2010年6月以約658萬元購入。

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九龍區

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街59號低層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，望內園景，放盤價920萬元，減至835萬元沽，減幅約85萬元或9.2%，呎價約12,709元，原業主2017年4月以787萬元購入，持貨近5年帳面獲利48萬元，單位僅升值約6%。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道11號高層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，開價785萬元，見市場氣氛受疫情影響，下調售價至728萬元成交，呎價約14,303元，新買家為外區上車客。

●香港置業謝啟源稱，長沙灣愛海頌3座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，單位以約2.1萬元放租約1個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以約1.8萬元租出，呎租約38元。

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍1月至暫錄9宗買賣，宇晴軒佔6宗，其中5座高層G室，實用面積約447方呎，兩房間隔，上月初開價900萬元，本月初調整至870萬元即獲洽購，終售860萬元，呎價約19,239元。

●香港置業黃銘傑表示，長沙灣泓景臺8座中層G室，望內園景，兩房間隔，實用面積約476方呎，以900萬元放盤兩年多，獲外區客接洽，議價後減價約9萬元，以約891萬元成交，呎價約18,718元，新買家為首置客。

●中原袁顯岸透露，紅磡海濱南岸1月至今暫錄2宗買賣，平均實用呎價約1.9萬元，包括2座高層K室，實用面積約481方呎，兩房間隔，望內園景及市景，成交價985萬元，呎價約20,478元，原業主於2009年3月以326萬元買入，持貨近13年帳面獲利659萬元，單位升值約2倍。

●香港置業胡耀才指，啟德嘉峯匯2B座低層F室，實用面積約331方呎，一房間隔，享內園景，以約1.7萬元放租1個月後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以1.55萬元租出，呎租約46.8元，新租客為單身客，無樓睇下承租單位。

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新界區

●利嘉閣梁敬嚴指，將軍澳新都城1期1座高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望園景，以683.8萬元易手，呎價約18,786元，屋苑1月累錄約8宗二手買賣，目前約有230個單位放售，入場費由680萬元起。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳首都3座左翼中層A室，實用面積約713方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，原先開價1,035萬元，經議價後減價35萬元或約3.4%，以1,000萬元易手，呎價約14,025元，新買家為區內家庭客。

●美聯林振聲表示，將軍澳慧安園3座中高層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，望園景，吸引外區上車客承接，成交價639萬元，據悉較原先叫價668萬元，調減約4.3%，呎價約18,051元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山雲海榕海臺2座低層B室，實用面積約388方呎，一房間隔，望樓景，放盤半年叫價788萬元，累減58萬元或減幅7.4%，以730萬元成交，呎價約18,814元，原業主於2018年1月購入上址，當時作價755萬元，持貨約4年帳面蝕25萬元離場，單位期內料跌約3%。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山夾屋雅景臺4座低層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價約728萬元，議價後於自由市場以650萬元售出，呎價約13,684元，原業主於2016年以445萬元購入，持貨約6年帳面獲利約205萬元，單位升值約46.1%。

●中原黎宗文表示，大圍金獅花園最新錄1期A座低層4室，實用面積約270方呎，兩房間隔，日前以418萬元易手，呎價約15,481元，原業主則於2016年以268萬元購入，持貨6年帳面獲利約150萬元，單位升值約56%。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城51座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤3個月，原開價630萬元，減幅約6%，以591.8萬元沽出，呎價約19,467元，原業主於2018年6月以558萬元購入，持貨近4年沽售，帳面獲利33.8萬元，期內升值約6%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城33座低層D室，實用面積約845方呎，三房間隔，單位放盤半年，當時叫價1,250萬元，以1,000萬元沽出，減價250萬，減幅達20%，呎價約11,710元。

●萬方地產葉搏麟透露，沙田居屋愉翠苑S座高層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以603萬元售出，呎價約11,618元，新買家為綠表客，原業主於2011年以230萬元購入，持貨逾10年，帳面賺373萬元，單位升值逾1.6倍。

●中原方翰達指，大埔太湖花園3座中層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以628萬元沽出，呎價約1.57萬元，原業主則於2017年3月以495萬元購入，持貨約5年帳面獲利約133萬元，期內升值約26.9%。

●中原呂學維表示，粉嶺居屋欣盛苑1月暫錄約1宗買賣，單位為B座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後於未補價第二市場以325萬元售出，呎價約8,105元，原業主則於1993年以51.9萬元一手購入，持貨約29年帳面獲利273.1萬元，升值約5.3倍。

●美聯馮根明稱，元朗爾巒茵羅洛斯大道6A座高層B室，實用面積約1,157方呎，四房雙套連儲物房間隔，新買家鍾情單位間隔，加上毗鄰家人，睇樓1次隨即用首置名義入市，成交價1,320萬元，呎價約11,409元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑B座高層11室，實用面積約594方呎，三房間，原業主有輕微議價空間，獲區內綠表客承接，於未補價第二市場以485萬元售出，呎價約8,165元。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭3座低層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，區內客願意預繳半年租金，因而獲業主減租，終以月租9,800元租出，呎租約26.1元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑A座高層8室，實用面積約485方呎，三房間隔，新買家為區內首置客，為鄰近家人居所，方便照應，加上原業主由1月初於已補價自由市場叫價490萬元，累減20萬元，終以470萬元沽出，呎價約9,691元。

●中原吳倬霆表示，屯門近期續錄減價成交，包括景峰豪庭2座低層A室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價600萬元，減價40萬元，以560萬元沽出，呎價約11,024元，減幅約7%，新買家為上車客。

●美聯羅立恒稱，屯門利寶大廈中層H室，兩房間隔，實用面積約258方呎，獲得區內客以8,800承租，呎租約34.1元，單位業主於2019年1月以348萬元買入。

●世紀21集團林國輝指，荃灣海濱花園5座高層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，以600萬元沽出，呎價約14,218元，原業主早於1997年1月以223萬元購入，持貨長達25年帳面獲利377萬元，單位期內升值約1.7倍。

●利嘉閣司徒俊傑透露，青衣曉峰園雙號車位，新近以81萬元成功沽出，原業主於2018年3月以約75萬元購入，持貨至今約3年，帳面獲利約6萬元，升值約8%，現有該盤約15個車位放售，叫價由83萬元起。

●中原黃國強表示，青衣盈翠半島6座低層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，享內園景，去年6月叫價1,200萬元，12月降至1,138萬元，最終以1,078萬元沽出，呎價約15,947元，較當初開價低122萬元或一成，較主要銀行估價下限略低，新買家為家庭客。

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