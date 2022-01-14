長沙灣項目為新盤市場添動力　市料首批68伙可順利沽清

近日新盤市場氣氛受影響較為淡靜，而長沙灣項目開價出擊，為市場增添動力。該盤兩房單位的入場價由621.2萬元起，市場人士預料首批68伙可以順利沽清。同時，雖然交投疏落，但連接出現大額成交，何文田項目有特色單位以逾2.18億元售出。

●長沙灣映築首批單位入場費621.2萬元

該公司營業(一)部總經理林達民形容，定價為克制價，66伙單位包括52伙兩房間隔及14伙兩房連儲物室間隔。面積由322方呎至377方呎，該批單位折實售價由621.2萬元至845.3萬元，折實呎價由19,292元至22,835元。

他指，今批售價及呎價最低單位為7樓D室，實用面積322方呎，屬兩房間隔，折實呎價19,292元。按定價計，整批單位市值逾5億元。林續稱，項目明日(15日)起會開放示範單位予公眾參觀及收票，視乎情況考慮加推，有機會下周末開售。

P&T Architects Limited建築師及董事江忠杰表示，項目的建築設計融入音樂元素，建築物亦採用節能玻璃及擋陽板等建材。

●陳永傑：映築開價較同區新盤平1成 料首批沽清

陳氏續指，現時市區缺乏700萬元以下的兩房新盤單位，相信映築可吸納投資收租客入市，預計項目入伙後，呎租可達55元至60元，租金回報約有2.5厘至3厘。對於整體市況方面，他表示，近日二手交投呈價跌量升的格局，成交以減價貨為主，可見市場仍有大批購買力。

●布少明：映築入場費具吸引力 料租金回報可逾3厘

他指出，項目位處市區，而市場對市區新樓需求殷切，料會吸引不少上車及投資客戶捧場。他預計，該盤入伙後呎租可達約55元，回報率可達逾3厘水平。對於整體樓市，他認為，雖然疫情來襲，惟市場資金多，市場購買力強勁，購買力將於農曆新年前釋放，料全月一手交投量可望達約1,000宗水平。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS連平台特色戶2.18億沽

●西半山大學閣四房戶6,950萬招標沽

豪宅新盤不乏大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(14日)透過招標出第1座6樓B室，實用面積1,584方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，連一個車位以6,950萬元成交，呎價約43,876元。資料顯示，項目至今累售6伙，並套現逾6.72億元。

●西營盤翰林峰連平台戶售1,760萬

●元朗站The YOHO Hub三房1,124萬沽