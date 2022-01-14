長沙灣項目為新盤市場添動力 市料首批68伙可順利沽清
2022年01月14日 21:45
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近日新盤市場氣氛受影響較為淡靜，而長沙灣項目開價出擊，為市場增添動力。該盤兩房單位的入場價由621.2萬元起，市場人士預料首批68伙可以順利沽清。同時，雖然交投疏落，但連接出現大額成交，何文田項目有特色單位以逾2.18億元售出。
●長沙灣映築首批單位入場費621.2萬元
疫情反覆之下，有新盤開價。恒基地產(00012)與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，周五(14日)公布首張價單，首批單位涉及68伙，扣減由市建局預留作樓換樓計劃的2伙單位後，其餘66伙按最高5%折扣優惠計，折實平均呎價約21,379元。
該公司營業(一)部總經理林達民形容，定價為克制價，66伙單位包括52伙兩房間隔及14伙兩房連儲物室間隔。面積由322方呎至377方呎，該批單位折實售價由621.2萬元至845.3萬元，折實呎價由19,292元至22,835元。
他指，今批售價及呎價最低單位為7樓D室，實用面積322方呎，屬兩房間隔，折實呎價19,292元。按定價計，整批單位市值逾5億元。林續稱，項目明日(15日)起會開放示範單位予公眾參觀及收票，視乎情況考慮加推，有機會下周末開售。
P&T Architects Limited建築師及董事江忠杰表示，項目的建築設計融入音樂元素，建築物亦採用節能玻璃及擋陽板等建材。
●陳永傑：映築開價較同區新盤平1成 料首批沽清
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築公布首張價單，成為今年首個推售樓盤，定價比同區一手餘貨低約一成，屬於疫情折扣價，料首批單位可順利沽清。
陳氏續指，現時市區缺乏700萬元以下的兩房新盤單位，相信映築可吸納投資收租客入市，預計項目入伙後，呎租可達55元至60元，租金回報約有2.5厘至3厘。對於整體市況方面，他表示，近日二手交投呈價跌量升的格局，成交以減價貨為主，可見市場仍有大批購買力。
●布少明：映築入場費具吸引力 料租金回報可逾3厘
美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築今日(14日)開價，首批折實入場價由621.2萬元起，入場門檻較同區新盤兩房單位低，價錢具吸引力，預料項目銷情火熱。
他指出，項目位處市區，而市場對市區新樓需求殷切，料會吸引不少上車及投資客戶捧場。他預計，該盤入伙後呎租可達約55元，回報率可達逾3厘水平。對於整體樓市，他認為，雖然疫情來襲，惟市場資金多，市場購買力強勁，購買力將於農曆新年前釋放，料全月一手交投量可望達約1,000宗水平。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS連平台特色戶2.18億沽
新盤市場續錄大額成交，信和置業(00083)旗下何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(14日)售出1伙連平台特色戶，單位為3座22樓A室，實用面積3,325方呎，連488方呎平台，屬四房間隔，設私人電梯大堂，成交價2.18億元，呎價約65,564元。項目累售12伙，並套現逾18億元。
●西半山大學閣四房戶6,950萬招標沽
豪宅新盤不乏大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(14日)透過招標出第1座6樓B室，實用面積1,584方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，連一個車位以6,950萬元成交，呎價約43,876元。資料顯示，項目至今累售6伙，並套現逾6.72億元。
●西營盤翰林峰連平台戶售1,760萬
恒基地產(00012)旗下西營盤翰林峰，周五(14日)售出全盤最後一伙。該單位為3座5樓A室，實用面積503方呎，屬兩房間隔，連672方呎平台，透過招標形式以1,760.5萬元成交，呎價35,000元。該盤自2017年5月開售至今，全盤645伙已經悉數沽清，套現逾58億元。
●元朗站The YOHO Hub三房1,124萬沽
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，周五(14日)售出第1座9樓C室，實用面積536方呎，採三房間隔，成交價為1,124.73萬元，呎價約20,984元。