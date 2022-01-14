道指挫逾300點　大型銀行股領跌　摩通瀉6%

可望受惠美國聯儲局加息的大型金融機構周五發布的最新季績表現參差，上月零售數據亦意外地差，道指周五早段跌316點，至35,796點；標指跌27點，至4,631點；以科技股為主的納指挫49點，至14,757點。

港股夜期升24點，報24,411點，高水28點。

美國大型銀行業績表現各異，其中貴為道指大藍籌的龍頭摩根大通，上季在投資銀行和商業銀行業務收入增長力撐下，純利仍按年倒退14.31%至103.99億美元，原因包括個人及社區銀行分部不但收入倒退，還見信貸損失撥備增加。

摩通舵手戴蒙表示，縱然在Omicron變種病毒、通脹以及供應鏈瓶頸不利因素衝擊下，他對美國經濟增長保持樂觀，又指信貸市場仍然健康，反映壞帳的淨沖銷率維持在極低水平，商業信心仍然良好，消費者可受惠工資增長。不過，即使上季業績仍優於預期，該行股價早段挫6.09%。

花旗上季也是靠個人銀行以外的分部錄得收入按年增長18.31%，論地區只有亞洲有增長，按年少賺26.36%至31.73億美元，股價早段挫3.67%。

幾乎遭「股神」巴菲特清倉的富國銀行上季在淨利息收入倒退下，整體收入仍按年升12.8%；即使信貸損失撥備按年增加1.52倍，純利仍按年升86.02%至57.5億美元，每股盈利1.38美元，勝預期，股價逆市升2%。

數據方面，上月美國零售銷售按月倒跌1.9%，跌幅遠超預期，市場憂慮通脹開始令民眾勒緊褲頭，不計汽車的核心數字更按月跌2.3%，跟市場原預期升0.2%背馳，拖累美匯指數應聲回落至94.8附近。

另邊廂，市傳特斯拉(Tesla)原定今年推出的農夫車Cybertruck將延期至明年初才開始生產，而且只能是小量，主要是公司不斷改變其功能、設計與規格，連累一眾預購者白白苦等數年。該股早段1.5%。

展望後市，高盛仍預料今年標指有逾6%回報，年底目標為5,100點，指現在的美股跟1999年底的互聯網泡沫實際有顯著差異，理由是標指去年升28.7%，但剔除蘋果公司(Apple Inc.)和微軟等8大權重股仍升24.9%，反映牛市的「廣度」遠超當年，提醒如果投資者因擔心估值過高而退出市場，可能會錯失巨額回報。