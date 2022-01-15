東方日報B1：圍堵失效　華貿盈創新高

內地持續錄得龐大的貿易盈餘，在一些美國鷹派看來是北京擴大地緣政治影響的資本，結果美國前朝政府悍然對華發動貿易戰。不過，一場世紀疫情凸顯內地在全球供應鏈舉足輕重，不是政客說脫鈎就脫鈎，內地去年從美國和全球的貿易順差更齊創有紀錄以來新高，華府的詭計完全失靈。

海關總署公布，去年內地出口總額逾3.36萬億美元，按年增29.85%，連同進口額的對外貿易總額更按年升30.24%，首破6萬億美元(約46.8萬億港元)。

關乎期內國內生產總值(GDP)的淨出口即貿易順差，遂按年擴大29.09%至破紀錄的6,764.3億美元(約5.2萬億港元)，增速為6年最勁，也連續3年加速增長，其中來自「大客」美國的貿盈亦按年擴大25.14%至3,965.83億美元(約3.09萬億港元)，同創紀錄新高，增幅為10年最大。對歐盟的貿盈更按年擴大57.35%至2,083.81億美元。

疫情肆虐下，「自動數據處理設備及其零部件」(電腦)及「塑料製品」(防疫用品)出口貨值去年再增長21.01%及29.1%，至2,552.96億美元及989.9億美元。訂單理應逐漸流走的「服裝及衣着附件」和「鞋靴」，去年出口貨值亦合共增長26.32%至2,181.98億美元，「玩具」亦增長37.74%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷分析，去年尤其是近月內地出口表現強勁，原因包括外需復甦，尤其是去年7、8月時歐美企業準備年末消費旺季下訂單時，撞正東南亞疫情升溫，不得不把訂單轉給內地。

惟海關總署新聞發言人李魁文周五指，本年外貿在去年基數較高下具壓力。吳也直言，就算全球對內地電子產品需求維持強勁，過去兩年內地出口和貿盈之強勢也難望持續，預測今年出口和進口貨值增速分別降至15%及12%，尤其是「與病毒共存」的防疫思路會逐漸成為全球主流，故內地或透過基建投資抵銷外貿增長回落、房地產行業遇冷和內需欠佳的衝擊。

綜合海關總署統計及李魁文周五(14日)介紹，以人民幣計，去年內地對「一帶一路」沿線國家的貿盈按年增長約8%；對其餘《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)締約國的貿易額按年增長18.1%至12.07萬億元人民幣，佔整體30.9%，出口按年增長16.8%。來自東盟的貿易順差亦有891.82億美元，按年擴大7.64%。

不過，吳卓殷指，中國的貿易盈餘仍會以美國佔大部分，東盟等只能稍作平衡。現屆美國政府也許亦會要求中國加買某些美國貨，可是以上海至美國東岸運費較疫情前倍漲，且美國通脹高企，遏制中國應該會側重於技術和金融封鎖；而會否再次提高關稅，關鍵要看美國經濟自身增長如何，以及共和黨今年底中期選舉表現、2024年能否重奪白宮。

果不其然，外媒爆出美國兩黨議員準備立法加速與內地脫鈎，要求美國國防部的承包商2026年或之前停止購買內地稀土金屬，並要國防部為現時僅得一個稀土礦、更沒有稀土礦石處理能力的美國，建立戰略礦產的永久庫存。

另外，內地去年對台灣的貿易逆差，繼續冠絕所有被單獨列出的經濟體，按年擴大22.12%至1,716.14億美元的新高，較對澳洲貿赤多逾七成，更差不多是對日本、南韓、德國、巴西和俄羅斯的盈赤總和。這與內地集成電路(晶片)貿易逆差連年遞增、去年再擴大19.41%至2,787.64億美元的趨勢脗合。