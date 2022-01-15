美股個別發展　道指跌201點

美國股市周五(14日)個別發展，道指收報35,911點，跌201點或0.56%；標指盤中最多曾跌44點，收報4,662點，升3點或0.08%；納指收報14,893點，升86點或0.59%。

美國大型銀行業績表現各異，其中貴為道指大藍籌的龍頭摩根大通，上季在投資銀行和商業銀行業務收入增長力撐下，純利仍按年倒退14.31%至103.99億美元，原因包括個人及社區銀行分部不但收入倒退，還見信貸損失撥備增加。

摩通舵手戴蒙表示，縱然在Omicron變種病毒、通脹以及供應鏈瓶頸不利因素衝擊下，他對美國經濟增長保持樂觀，又指信貸市場仍然健康，反映壞帳的淨沖銷率維持在極低水平，商業信心仍然良好，消費者可受惠工資增長。不過，即使上季業績仍優於預期，該行股價全日急跌6.26%。

花旗上季也是靠個人銀行以外的分部錄得收入按年增長18.31%，論地區只有亞洲有增長，按年少賺26.36%至31.73億美元，股價收跌1.25%。

幾乎遭「股神」巴菲特清倉的富國銀行上季在淨利息收入倒退下，整體收入仍按年升12.8%；即使信貸損失撥備按年增加1.52倍，純利仍按年升86.02%至57.5億美元，每股盈利1.38美元，勝預期，股價逆市升3.53%。

數據方面，上月美國零售銷售按月倒跌1.9%，跌幅遠超預期，市場憂慮通脹開始令民眾勒緊褲頭，不計汽車的核心數字更按月跌2.3%，跟市場原預期升0.2%背馳，拖累美匯指數應聲回落至94.8附近。

另邊廂，市傳特斯拉(Tesla)原定今年推出的農夫車Cybertruck將延期至明年初才開始生產，而且只能是小量，主要是公司不斷改變其功能、設計與規格，連累一眾預購者白白苦等數年。該股收市升1.75%。

展望後市，高盛仍預料今年標指有逾6%回報，年底目標為5,100點，指現在的美股跟1999年底的互聯網泡沫實際有顯著差異，理由是標指去年升28.7%，但剔除蘋果公司(Apple Inc.)和微軟等8大權重股仍升24.9%，反映牛市的「廣度」遠超當年，提醒如果投資者因擔心估值過高而退出市場，可能會錯失巨額回報。