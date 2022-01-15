陳鳳珠：國產車企今年銷量睇高一線

投資氣氛好轉，港股逐步從低位回升，預期資金或開始部署入市，有助推動大市向好。觀乎目前恒指技術走勢，10天線升穿20天線，並站穩50天線水平，亦已突破去年10月以來的下降軌道，預期可上試100天線24,600點位置。

內地去年12月的全國居民消費物價指數(CPI)按年上升1.5%，漲幅按月回落，全年計則按年上漲0.9%；至於去年12月全國工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增加10.3%，升幅按月有所收窄，而全年計則按年上漲8.1%。早前內地積極保供穩價，料成功令工業品價格升幅收窄，而上游通脹壓力未有傳導致下游，預期內地整體通脹情況受控。

由於通脹升溫壓力不大，將為內地預留空間實施略為寬鬆的貨幣政策，以支持經濟發展，內地有機會於農曆新年前後實施降準，適度推動資金落入實體經濟。

近日汽車板塊走勢回穩，工信部公布去年內地品牌乘用車累計銷售按年增加23.1%至954.3萬輛，市場份額按年上升6個百分點至44.4%，反映內地自主品牌汽車的滲透率逐漸增加。而去年汽車整車出口按年倍增至201.5萬輛，創歷史新高，顯示內地車企的國際競爭力提升。

另外，去年內地的新能源汽車銷售為352.1萬輛，按年增1.6倍，市佔率提升至13.4%，而汽車產銷分別按年增加3.4%及3.8%，結束了連續3年下降趨勢。

雖然面對晶片短缺及原材料價格上升等壓力，但內地汽車銷情，尤其新能源汽車銷售大幅增長。工信部表示要加大力度推動新能源汽車和智能網聯汽車發展，提高產業鏈及供應鏈的穩定性和競爭力。未來汽車行業或更着重新能源汽車及軟件發展，而儘管今年新能源汽車的補貼退坡，但相信市場需求仍強勁，加上預期明年將取消補貼，購買力或於今年提前釋放。

除此之外，中汽協預期今年內地的汽車銷量將按年增5%至2,750萬輛，其中新能源汽車銷量或按年增42%至500萬輛，市場滲透率有機會超過18%水平。倘今年的晶片短缺情況紓緩，料內地車企將加快生產，以滿足市場需求。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)