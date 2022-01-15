致富智庫：家庭理財唔容易　呢10大重點要留意...

踏入新一年，但疫情仍未斷纜，經濟復甦動力未穩，但通脹壓力步步進逼，做好家庭理財方為上策。小編總結以下7個家庭理財智慧，以及3大理財定律，助你做個輕鬆管家。

【1、生活原則「應使則使」】

無論是二人家庭或是三代同堂，要全家人生活得幸福和諧至為重要，但生活是否開心，又或多或少與生活水平掛鈎。如果只是盲目一面倒去儲蓄，而忽略滿足家人所需，又怎能達致家庭和睦呢？因此，重點在於「應使則使」，在儲蓄和消費之間取得平衡。

舉例一旦需要選購大型家具或電器，最好詢問家庭成員的意見，以達致共識。至於家庭理財計劃亦建議與其他家人共同協商，或主動邀請其中一員合作制定，而盡可能不要將此重擔由一人獨自負責。

同時，更應了解家中各人的財務狀況，如有否囤積卡數或欠下債務，因為凡此種種都有機會影響全家的理財方向與目標。

【2、做好家庭開支預算】

根據政府統計處2019/20年度數字，香港家庭平均每月開支30,230元；收入較低的家庭(收入水平最低25%的家庭)每月平均開支10,134元，而收入較高的家庭每月平均開支則達超過59,000元(收入水平最高25%的家庭)。無論任何收入水平的家庭，食宿都是佔其開支的最大部分，當中低收入家庭的食品開支所佔比例較住屋高，高收入家庭情況剛好相反。

至於投委會(IFEC)早前調查發現，本港僅約1/3家庭有做收支預算或紀錄收支的習慣。

事實上，計算好家庭的入息總和，包括工作收入、利息、債息、股息、退休金及任何其他收入，再決定應該將錢花在哪裏才是最切合實際情況，而開支分為固定與非固定，將總收入扣減總開支去計算餘額，盡可能做到「量入為出」，更要避免透支，再將餘額用以投資等方面去錢滾錢。

如果想減低家庭開支，其中一個簡單而有效的方法是好好保養家品，延長其使用壽命。同時，應妥善保留大型電器如電視機、雪櫃、電腦及洗衣機等的單據及保養證明，萬一有所損壞，在保養期內都可獲得免費修理，變相慳番一筆。

【3、養成記帳良好習慣】

其實每人每日都會有好多不同的消費，日常開支如早午晚三餐及交通費，或者節日慶祝、親友飯局等，而各式各樣的支出會好輕易在不知不覺間蠶食你的金錢，令你變為月月清。

至於記帳，則是記低當日或當周的收入與支出的情況，透過記帳去了解及評估每月自己，以至家庭成員的財政狀況，從中可以有效減少不必要或者重複的開支，省下多餘資金，做好理財第一步，繼而更有效去調配手上閒錢。

家庭專家亦指出，許多家庭糾紛個案中，不少因為金錢問題而引起衝突，主要歸咎於財務支配不當，故要達致家庭和諧，良好的家庭理財計劃十分重要。

【4、關鍵在於有效儲蓄】

香港存款保障委員會公布，於2021年9月1至21日訪問逾千名港人，調查顯示有儲蓄習慣的受訪者較去年下調5%，至62%；每人每月平均儲蓄金額為6,600元，按年跌6%，並連續兩年下跌。若以年齡劃分，18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比率為83%，為各年齡組別中最高。

理財專家指，儲蓄分3部分，包括：(1)應急錢-家庭每月開支3倍，以應付突發情況；(2)短期目標-如每年的家庭旅行；(3)長期目標-如子女的未來教育、夫婦的退休計劃、危疾及退休醫療基金等。不過，一切都要量力而為，將目標金額定得過低會失去意義，若定得太高又會難以實行。

此外，為人父母者，除給予子女零用錢外，最好從小教導他們正確的理財態度與知識，而並非單純灌輸節儉與儲錢的保守理財觀念，而是教導與時並進的理財知識，甚至投資概念。舉例可以適當地給予他們對自己財務的決策權，讓他們學習如何儲錢，怎樣分配開支，以及明白胡亂花錢的後果等等。

【5、善用銀行理財工具】

講到管理一家人的財務，細分到屋企每個月燈油火蠟等開支均極為瑣碎，要好好處理確實不是一件容易的事。其實坊間不少銀行及虛擬銀行的網站或Apps亦推出各自的理財小工具，用家只要跟足指示，就可以完成自己的簡單理財報告。

部分系統更可提供清晰的消費分析，如今個月屋企的飲食、日用品、購物及教育等方面的開支，個別更可睇到該類別開支細項，譬如飲食類別中的餐廳消費請情。如此一來，可更易掌握家庭開支的運用。

值得一提的是過程中都難免會遇到操作上的問題，為方便客戶，個別銀行更提供Live Chat，讓客戶不用親身去銀行，就可以隨時尋求即時的協助。

【6、購買切合所需保險】

所謂意料之外，就是指發生一些無人能預計的事情，而將導致家庭失去預算。舉例如家人不幸發生意外或者患上重病，將會影響整個家庭的財政收入及引致額外難以預測的支出，為家庭帶來沉重的經濟負擔。

因此，要選擇適合的人壽、醫療、危疾及意外保險計劃，以轉移風險。在購買保險之前，應該先了解自己及家庭成員需要那些保障，每月可作固定供款的金額，以及計劃供款的年期等。

值得一提的是，人生在不同階段，個人所需及目標都會隨時間而改變，所以要定時檢討保險是否切合當前實際需要，遇有變化，宜找保險經紀一同審視及更新保單內容。

【7、適當運用閒置資金】

當每月扣除日常開支及應急儲蓄之外，剩下的金錢可以視為閒置資金。中國傳統思想都喜歡儲蓄，很多人都會將剩下的資金存入銀行，但面對目前銀行儲蓄利率低至近乎零，若要精明地令這筆閒錢升值，不妨考慮用作適當的投資，達致「以錢生錢」的果效。

事實上，投資工具多樣化，難以一概而論。每個家庭應該根據實際財務狀況，去選擇合適的投資方式，最好能夠分散投資，以平衡投資風險，作出決定前，可與其他家庭成員或理財專家商議，分析出穩中求勝的投資組合。

學識上述7個家庭理財智慧，配合以下3大理財規則，力求在有限的資金下，更好地掌握財政。

●「4321定律」

40%：投資/供樓租屋

將家庭收入總和中的40%用作投資，其中股票、債券及基金等風險相對較高，須因應個人可承受風險去選擇投資工具。

30%：生活開銷

將總收入的30%作為家庭日常必要開支，如衣、食、住及行的支出，包括有車家庭的燃油費及供樓貸款等。

20%：儲蓄備用

雖然說銀行存款息率甚低，但除了投資，亦要預留20%去儲錢，目的是保障你在未來有一筆應急錢。市面上有各式類型的儲蓄計劃，可比較和選擇適合自己的年期，便可帶來更靈活的儲蓄生活。

10%：保險

總收入用10%購買保險，為家庭成員提供應有保障，且要明白這屬於一種回報較少、且屬較長遠的投資，但不應視為一種負擔。

●「80定律」

「80定律」特別適用於投資者，針對將資金投放在股票市場的比例分配。它意思是將80減去自己年齡，就可得出合適的比例。假如你現在30歲，而你該投資在股票的比例是80減去30，等於50。即是指在30歲時應投資於股票的比例應為可投資資產約50%。

●「31定律」

「31定律」主要讓每月有供樓開支的家庭作為參考。每月房貸還款額以不超過家庭月總收入1/3為佳，只要在該範圍內，家庭生活輕鬆愉快。

以上定律只是為家庭生活開支有一個參考指標，方便大家更容易分配財富，可按照個別家庭情況參考，當然也不可以忽略承受投資風險的能力。