【錢夫人巡舖】人民幣存息忽然回塘　過年後大機會貶值？

年近歲晚，過往市場「例牌」水緊，對人民幣需求上升，但近排錢夫人見銀行卻忽然冷清，好似印印腳等過肥年，不需要高息搶存款。

香港中小銀行向來是人民幣存息的主要戰場，惟當中以招商永隆銀行「縮手」最快，6個月期人民幣定存年利率2.25厘，比起上月中曾見2.8厘水平明顯回塘。

出名高息的上海商業銀行亦下調人民幣定存息，6個月期為2.3厘，3個月為2.25厘，同樣減0.6厘左右。如果以最低存款金額10萬元(人民幣‧下同)計，半年定期息縮水300元，存戶變相賺少餐茶。

存款息口維持堅挺的有富邦銀行，100萬元新資金開人民幣定期存款戶口，3個月至12個月可享2.8厘年息，30萬至100萬元以下亦有2.5厘。同時，13.88厘超高息1星期人民幣定存優惠繼續有效，至今年12月31日，需經富邦兌換人民幣及同時開立定存戶口，最低10萬港元起存。

存戶要避免賺息蝕價，就要留意人民幣匯率走勢，周五(14日)中國貿易數據好，帶動人民幣匯價升至3年半高位，依家暢人民幣，好大機會摸頂！存戶定短年期或會「蝕匯水」。