聯儲局「縮表」規模幾多先夠？專家︰3萬億美元

聯儲局今年內加息已是勢在必行，並且向市場放風會在年內開始「縮表」。德意志銀行預測，一旦縮表開始，聯儲局的資產負債表將從今年3月的接近9萬億美元，縮減到6萬億美元。

為了應對疫情，聯儲局過去一段時間透過量化寬鬆(QE)計劃增發貨幣，並以購買債券等資產的方式把現金注入市場，增加貨幣供應，此一過程大大擴張了該局的資產負債表(即持有債券總額)，這項政策旨在締造寬鬆信貸環境以提振經濟。

然而，當經濟重回正軌，過剩的貨幣供應則會推高通脹，聯儲局除了加息外，亦會把原先增持的債券在市場上賣出，資產負債表也隨之收縮，即所謂的「縮表」，或量化緊縮(QT)。一般而言，縮表是比加息更為激進的手段，因為前者會直接從市場中抽走現金流動性，減少貨幣供應。

市場人士多數預計聯儲局今年將加息4次，3月第一次加息的預期幾乎已成共識。

高盛最近將今年加息的預期次數從3次上調到4次，摩根大通舵手戴蒙更是「語出驚人」，表示年內或會加息6至7次。

德意志銀行預測，一旦量化緊縮開始，聯儲的資產負債表將減少3萬億美元。該行經濟學家Matt Luzzetti和利率策略師Steven Zeng預測，在3月退市完成後，聯儲局的資產負債表將達到頂點，接近於9萬億美元，然後隨之回落，最終從目前佔GDP的比例由35%以上回落到接近20%的水平，屆時資產負債表將達到6萬億美元左右的規模。