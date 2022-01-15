女股神光環褪色？ARK旗艦ETF單日遭撤資27億　近一年最多

聯儲局加息陰霾下科技股慘遭血洗，投資者亦開始對「科技女股神」、ARK Investment創辦人伍德(Cathie Wood)管理的基金失去信心。外媒統計數據發現，投資者於周三(12日)ARK Invest的旗艦基金ARK創新ETF(ARKK)撤資3.52億美元(27.45億港元)，為自去年3月以來最大單日資金流出規模。

此次撤資正值ARKK跌至近18個月低點，該基金從今年起至周四已下跌超過15%，因其重倉股Roku、Zoom及Teledoc Health等都已經自高位暴跌。

ARK旗下9隻ETF仍擁有約250億美元的資產，但大額的資金流出，恐預示投資者對女股神的信心開始動搖。

AJ Bell投資總監Russ Mould指出，無論是主動或被動，當基金的出現大幅資金外流時，都可能表明投資者對成長及動能投資的信心正在減弱。再加上近期加密貨幣、GameStop、AMC等獲散戶熱炒的「迷因股」走弱，能源及金融股強勁反彈，顯示市場情緒正在轉變。

據報道，ARKK已自去年2月的歷史高位下跌近50%，資產規模也縮水約150億美元，但其中僅11億美元為淨流出，其餘為基金表現不佳所致。