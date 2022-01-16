曜熊理財：香港基金反彈能否持續？

美國面臨近40年以來最嚴重的通脹，市場預計美國聯儲局將在3月會議上加息，早些時候發布的數據亦顯示，2021年CPI攀升7%，創下1982年6月以來最大同比升幅。美國今年將快速收緊貨幣政策，可能會加息4次。

通脹率是否會下降將取決於供應鏈正常化和能源價格企穩。然而，租金上漲，薪資增長強勁，後續的新冠疫情以及持續的供應緊張局面，都對通脹前景構成上行風險。

近期恒生指數強烈反彈，香港基金業績也全面回升，但反彈後基金離高位仍遠。回顧2021年，恒生指數下跌15%，在全球股指墊底，表現最差。

由於外國投資者對中國政策不理解，引發外資的短期撤離，相信在2022年外國投資者會對中國政策較為明白。對於互聯網企業來說，監管是新形勢的必然選擇。整體來說，港股大幅下跌之後，反彈是正常。

展望2022年，經歷近1年的調整，目前港股整體估值水準仍低，地產等板塊已處於長期底部位置。今年港股首季有機會回升，香港基金整體存在一定的投資機會，不過在美國加息的環境下，香港將受海外利率環境上升影響，風險上升，香港基金今年仍會大幅波動，難於把握。

曜熊理財策略董事馬煒喬