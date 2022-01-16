陳樂怡：捉緊春節效應 宜部署中資券商股
2022年01月16日 06:15
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港股本周走勢凌厲，在弱勢股反撲下，恒指挑戰100天線。過去幾日科技股率領恒指向上，但外圍納指走勢仍不明朗，相關股份或會先行整固。而且，經過近期一輪急升後，部分企業立刻趁機配股，預期港股獲利壓力增加，支持23,800點。
展望下周，內地將公布一系列重磅經濟數據，包括12月零售、工業、固投，以及第4季度GDP。據WIND預測，市場預計第4季GDP將會放緩至3.8%，較第3季的4.9%進一步放慢。
儘管歐美已實行貨幣政策正常化，但內地去年12月意外下調1年期LPR，反映穩增長放在更高的位置，貨幣政策釋出寬鬆訊號。目前內地降準呼聲漸高，我們預計較大機會在首季實行。至於股票市場傳統上除了1月效應之外，A股亦常見春節效應，農曆新年前大多錄正回報。建議預先部署中資券商股，其中，龍頭中信證券(06030)近期發布2021年度業績快報，表現亮麗。實現營業收入766億元人民幣(下同)，按年增長41%，純利230億元，按年增54%。財富管理及機構業務規模進一步擴大，去年IPO規模及宗數均居行業第一。建議收集。
另外，乘聯會公布，內地2021年新能源車銷量大增1.7倍至299萬輛，12月國內有14家新能源乘用車廠商批發商，單月銷量突破1萬輛，較前期大幅增加。其中銷量最多為比亞迪(01211)，月內銷量達93,338輛；其次為特斯拉銷量錄70,847輛。該會由原來預期今年全年新能源乘用車銷量達480萬輛，上調至550萬輛或以上，滲透率可達至25%；而整體新能源汽車銷量有望突破600萬輛。電動車板塊自12月明顯回調，相信與變種病毒疫情干擾供需有關，但中線而言電動車滲透率快速提升，建議趁回調分注收集電動車產業鏈股份。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)