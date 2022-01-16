陳樂怡：捉緊春節效應　宜部署中資券商股

港股本周走勢凌厲，在弱勢股反撲下，恒指挑戰100天線。過去幾日科技股率領恒指向上，但外圍納指走勢仍不明朗，相關股份或會先行整固。而且，經過近期一輪急升後，部分企業立刻趁機配股，預期港股獲利壓力增加，支持23,800點。

展望下周，內地將公布一系列重磅經濟數據，包括12月零售、工業、固投，以及第4季度GDP。據WIND預測，市場預計第4季GDP將會放緩至3.8%，較第3季的4.9%進一步放慢。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)