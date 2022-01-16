陳政深：呢隻油股夠值博？中線目標價5元

港股持續抽高，已接連突破多個阻力位，上周共計抽升了近900點，恒指已連續3個交易日企於50天線之上，早前亦都突破多個阻力位兼12月高位，儘管從基本因素及宏觀因素而言，港股其實缺乏向上動力，皆因在美國收水、中國放水廣泛預期下，港股市場難留資金，但短線淡友亦難以發威，預料港股會在24,000點至24,600點的區間稍作整固，待催化劑出現再定後向。

展望今年，預料油價仍會處於較高水平，而據券商推算，如油價可保持在每桶75美元之上，中石油的盈利可望回升至1,000億元以上(即2011年至2014年水平)。估值上，中石油的中單位數市盈率已屬相當吸引，而以其派息比率60%及其預測盈利計算，以上述推算計股息率近10%，屬甚具防守力的選擇。

走勢上，參看周線圖，中石油的股價自去年初低位穩步上升，形成一浪高於一浪的形態，中線應有力挑戰5港元水平，以3.2港元作止蝕參考，中長線收集，甚具值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)