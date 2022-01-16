郭家耀：騰訊變現能力將逐步顯現　因為...

推出2年的視頻號靠內容改善及深化，直播流量持續增長。視頻號著力打造為健康生態環境，一方面，鼓勵原創、真人、以及權威媒體機構創作的內容。另一方面，豐富平台內容，重點扶持泛知識、生活、資訊等內容。未來將上線付費直播間，以及中長視頻、短視頻的收費或打賞功能，並計劃扶持原創作者，幫助優質作者變現，以鼓勵創作更好的內容。另外，微信直播今年將投入50億冷啟流量包，搭建新主播成長通道，幫助其開播流量。

隨着視頻號內容創作者增加，以及內容生態不斷豐富、品質也在提升，它將成為最基礎的內容元件，在微信的產品體系裡，視頻號的連接能力將變得更強，能打通微信小程式、公眾號、企業微信及微信支付，成為微信生態的中樞。

其他產品發展亦穏步向上。其中，小程式去年日活躍用戶數目突破4.5億，日均使用次按年增長32%；而活躍小程式亦穩步增長，小程式開發者突破300萬，活躍小程式數量按年升41%。今年微信還會繼續提供小程式連接硬體設備的能力，可以預期用戶數目將會進一步攀升。

事實上，微信內的產品產生的協同效應，正演變成龐大的應用平台。譬如公眾號訂閱消息裡會出現直播提醒、視頻號的內容卡片；搜一搜裡可以搜索到視頻號內容；小程式內也可以直接觀看直播。視頻號直播亦可用支付打賞；視頻號和企業微信整合，讓創作者有私域運營的能力；視頻號和公眾號打通，使用者在刷視頻時，也能看到視頻頁面的公眾號文章連結。

龐大的微信月活躍用戶數，亦成為騰訊會議更廣泛使用的推手。騰訊及日本野村綜合研究所2021年底發表的一份調查報告顯示，騰訊會議在中國的流行程度位居榜首，在近7,300名受訪者中，有49.7%表示他們使用過騰訊會議，其次是阿里巴巴的釘釘，佔比為40.6%。騰訊另一項服務WeCom，以29.6%位居第3。

公司持續推出新型產品，建立更完整的社交產品矩陣，有助微信生態蓬勃發展。除了擔當了實體經濟助力，以科技產品協助社會解決難題，預期其變現能力亦將逐步顯現。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)