習近平：牢牢掌握發展數碼經濟自主權

內地官媒發表國家主席習近平的文章中指出，要加強戰略佈局，加快建設以5G網絡、全國一體化數據中心體系、天地一體、雲網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數碼信息基礎設施，打通經濟社會發展的信息「大動脈」。

文章又指，國家要牽住數碼關鍵核心技術自主創新這個「牛鼻子」，發揮社會主義制度優勢、新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，提高數碼技術基礎研發能力，打好關鍵核心技術攻堅戰，盡快實現高水平自立自強，把發展數碼經濟自主權牢牢掌握在自己手中。

另外，應聚焦於積體電路、新型顯示、通信設備、智能硬體等重點領域。內地應「培育一批具有國際競爭力的大企業和具有產業鏈控制力的生態主導型企業，構建自主可控產業生態，要促進集群化發展，打造世界級數碼產業集群。

此外，推動數碼經濟健康發展，要堅持促進發展和監管規範「兩手抓、兩手都要硬」；要堵塞監管漏洞、提高監管效能，防止平台壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為。

文章強調，要開展社會監督、媒體監督、公眾監督、形成監督合力，要完善國家安全制度體系，重點加強數位經濟安全風險預期；主動參與國際組織數位經濟議題談判，開展雙多邊數碼治理合作，及時提出中國方案、發出中國聲音。