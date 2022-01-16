發改委：促進居民節日消費需求　嚴禁不公平競爭

內媒報道，國家發展改革委發布通知，要求名地部署做好近期促進消費工作，強調在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，適應居民消費習慣變化和提質升級需要，挖掘消費熱點和增長點，進一步釋放居民消費潛力，推動實現一季度經濟平穩開局。

《通知》提出10個方面的工作舉措，一是因地制宜多措並舉滿足居民節日消費需求。二是打造線上節慶消費提質升級版，維護春節市場秩序，嚴禁不公平競爭、「二選一」、「大數據殺熟」、銷售侵權假冒偽劣商品等違法行為。三是有效拓展縣域鄉村消費，四是乘勢而上擴大居民冰雪消費，五是大力提升文旅休閒服務供給，增加春節期間網絡電視、網絡電影、賽事直播等文化體育節目供應，鼓勵網絡視頻平台限時低價電影放映。六是進一步激發智慧零售新活力，七是積極發展綠色消費，八是促進住房消費健康發展，九是落實好中小微企業紓困政策，十是全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

《通知》提出，引導電商企業開啟春節「不打烊」模式，線上舉辦年貨採辦、趕大集等促銷活動。結合節慶特點，推出更多定制化、智能化、綠色化商品，重點推廣品牌農產品、地理標誌產品、老字號等優質特色產品。開展形式多樣的促銷活動，有條件的地方可聯合企業發放消費券、惠民券。

《通知》稱，支持開展新能源汽車下鄉，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉，通過企業讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。引導生產企業積極開發適合農村市場的日用消費品、大家電、建材、家具、汽車等，推動農村耐用消費品更新換代。加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，支持大型商貿流通企業、電商平台等服務企業向農村延伸拓展，加快品牌消費、品質消費進農村。